Predstavljamo protivnika Borca u Konferencijskoj ligi: ML Vitebsk je “legija stranaca” mnogo opasnija od imenjaka

Fudbalere banjalučkog Borca u nastavku evropskih izazova očekuje okršaj sa ekipom koja nosi ime bjeloruskog grada Vitebska, ali pažnja - ovo nije tradicionalni, stariji gradski klub s tim imenom, koji je osnovan 1960. godine.

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Borčev rival je ML Vitebsk, moderni bjeloruski projekat, najbogatiji klub u tamošnjoj ligi i aktuelni šampion koji iza sebe ima nevjerovatnu priču i veoma interesantan igrački kadar.

Od trećeligaša do šampionskog trona u rekordnom roku

Priča o rivalu banjalučkog tima liči na pravi fudbalski film. Klub potiče iz malog mjesta Rogačev (ranije nastupao pod imenima Dnjepr Rogacčev i Makslajn Rogačev). Prekretnica se dogodila 2021. godine kada je kontrolu preuzela moćna kladioničarska kompanija “Makslajn” na čelu s Artemom Leonovom.

Pred početak sezone 2023. klub se preselio u Vitebsk, a zbog rigoroznih pravila o licenciranju i zabrane reklamiranja kladionica u nazivu kluba elitnog ranga Bjelorusije, u decembru 2024. godine zvanično mijenjaju ime u ML Vitebsk.

Nakon što su u sezoni 2024. zauzeli drugo mjesto u Prvoj ligi, izborili su plasman u elitnu bjelorusku Premijer ligu (Višejšnaja liga). Ono što je uslijedilo u debitantskoj 2025. godini ući će u istorijske udžbenike bjeloruskog fudbala - ML Vitebsk je odmah osvojio titulu šampiona Bjelorusije!

To je bilo prvi put u modernoj istoriji tamošnjeg fudbala, a vjerovatno i rijetkost u svjetskim okvirima, da je jedan novajlija podigao pehar, i ujedno prva istorijska titula za čitavu Vitebsku oblast, osigurana ubjedljivom pobjedom od 5:0 nad Gomelom u pretposljednjem kolu.

Privatni kapital i budžet od kojeg "boli glava"



Ono što ML Vitebsk izdvaja od 90% klubova u Bjelorusiji jeste model finansiranja. Dok je većina rivala na državnom budžetu, ML Vitebsk je potpuno privatni klub. Zahvaljujući snažnom privatnom kapitalu, procijenjena tržišna vrijednost tima danas iznosi impresivnih 15 miliona evra, što je sam vrh bjeloruskog fudbala.

Svoje domaće utakmice igraju na stadionu "CSK Vitebsk”, kapaciteta oko 8.350 sjedećih mjesta, a klupske boje su im žuto-zelene.

Na klupi se od juna 2026. godine nalazi ruski stručnjak Filip Sokolinski, koji je preuzeo kormilo nakon odlaska Magomeda Adijeva. Trenutno se u domaćem prvenstvu ponovo nalaze u samom vrhu tabele (2. mjesto), u sjajnoj su formi i efikasno guraju na dva fronta.

Eliminisani su na startu kvalifikacija Lige šampiona od rumunske Univerzitetee Krajova (1:0, 1:4), pa su onda u dvomeču prvog kola kvalifikacija Konferencijske lige “isprašili” Sutjesku iz Nikšića (3:0, 1:2).

Legija stranaca i dvojac iz Srbije



Ekipa ML Vitebska sastavljena je od "miksa" iskusnih internacionalaca i najtalentovanijih domaćih igrača. U rosteru imaju devet stranaca - fudbalere iz Jamajke, Irana, Srbije, Nigerije, Onale Slonovače, Malija, Holandije i Rusije.

Najveća zvijezda je Šamar Nikolson, Jamajčanin, čija je vrijednost oko tri miliona evra. Reprezentativac je te zemlje sa 60 nastupa i 20 postignutih golova, a ranije je igrao za Šarloa, Spartak iz Moskve, meksičku Tihuanu i francuski Klermon.

Takođe, opasan je i Baseku Dijabate iz Malija, nekadašnji centarfor poljske Lehije i norveškog Stabeka.

Iz Srbije su u ML Vitebsku dvojica igrača - lijevo krilo Radivoj Bosić i ofanzivni vezista Aleksandar Mesarović.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Bosić je s druge strane prošao omladinsku školu Crvene zvezde, a u seniorskom fudbalu branio je boje švajcarskog Vila, ljubljanske Olimpije, portugalskog Nacionala, Spartaka iz Subotice, Javora, niškog Radničkog i TSC-a iz Bačke Topole.

Mesarović je stigao iz Radnika Surdulica, a igrao je još za Vojvodinu, Napredak, IMT, Radnički iz Niša i Novi Pazar.

Tu je i Holanđanin Deniljo Kleonise, desno krilo, koji je u karijeri igrao za Đenovu, Tvente i RKC Valvajk, odnosno brzonogi Rus Timur Ivanov. Internacionalac iz Obale Slonovače Silas Gnaka je stigao ovog ljeta a njegova vrijednost je oko milion evra. Takođe, zadnji vezni je Ode Abudalahi iz Nigerije, a komandant odbrane Iranac Milad Mohamadi, koji je u bogatoj karijeri nastupao za Gent, Adanu i Persepolis iz Teherana.

Rezime

Sve u svemu, kad se podvuče crta, izabranike Vinka Marinovića očekuje izuzetno težak posao u Banjaluci 6. avgusta, kao i sedam dana kasnije u Mađarskoj (zbog sankcija UEFA u vezi sa ratom u Ukrajini, prim.aut), kad je u pitanju prolazak u narednu fazu takmičenja Konferencijske lige jer ML Vitebsk nije tradicionalni klub, već moderan, bogat i ambiciozan kolektiv koji ne žali novac za pojačanja i koji želi da napravi ozbiljan iskorak u Evropi.

(MONDO)