Hitno saopštenje UEFA, udarili svom snagom na Đanija Infantina: "Dosta je mutnih radnji i zakulisnih poslova"

UEFA se hitno oglasila i najavila da će udariti svom snagom na Đanija Infantina poslije njegovih pokušaja da proda Svjetsko prvenstvo.

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UEFA se zvanično oglasila povodom toga što je FIFA i zvanično odlučila da napusti svoj plan da proda dio vlasništva nad Svjetskim prvenstvom stranim investitorima. Sada je krovna organizacija evropskog fudbala izdala saopštenje u kome pozdravlja takvu odluku.

Upravo je UEFA pokrenula bunu povodom ovih planvoa Đanija Infantina. Svih 55 članica UEFA je reklo da neće učestvovati u tom projektu i da im ne pada na pamet da igraju na Svjetskom prvenstvu. To je povuklo KONKAKAF da uradi isto i sada je projekat prodaje Svjetskog prvenstva obustavjen.

Sada je u saopštenju koje prenosimo u cijelosti UEFA žestoko udarila na FIFA i prije svega na Đanija Infantina koji se imenom i prezimenom pominje i kritikuje i poziva na odgovornost.

Saopštenje UEFA

"UEFA pozdravlja odluku FIFA da odutane od plana da proda dio u svojim takmičenjima, uključujući i Svjetsko prvenstvo, privatnicima. Prijedlog je jednoglasno odbijen od strane fudbalskih saveza koji su u UEFA i mnogih drugih saveza i federacija širom svijeta, čiji je zadatak da zaštite fudbal. UEFA se zahvaljuje navijačima, ligama, klubovima, igračima, ličnostima, savezima i federacijama koji su se usprotivili ovome kao i premijerima i šefovima država koji su pokazali predsjedniku FIFA da fudbal nije na prodaju.

Ne možemo da nastavimo sa ovakvim tajnim dogovorima koji se guraju preko reda i koje spremaju bezimeni indivudalci, a koji nemaju nikakav benefit za sprot. Moramo da identifikujemo odgovorne i pozovemo ih na odgovornost. Pravilno je da u narednim danima i nedjeljama UEFA radi sa svojim savezima vrlo blisko kao i sa drugim federacijama da shvati kako se ovo desilo i da smisli plan kako da se to više nikada ne desi. Pregled situacije mora biti sveobuhvatan i nijedno rješenje ne smije da bude odbačeno. Trenutno rukovodstvo FIFA ne samo da je izgubilo povjerenje UEFA već i mnogih drugih.

Kada je Đani Infantino tražio povjerenje da ga izaberemo za predsjednika 2016. godine rekao je: 'Naravno da ćemo biti transparentni. Bio sam 15 godina u UEFA i vi morate da budete dio života FIFA svaki dan. Novac FIFA je vaš novac, ne novac predsjednika FIFA. Nacionalni savezi i vi morate da se služite novcem FIFA da bi se fudbal razvijao i ni za šta drugo.'

Nije uspio da isporuči nijedno od tih obećanja. Mutne, zakulisne radnje, čudni poslovi koje je sklapao i pokušao da ih na silu sprovede su bili sve samo ne transparentni. Sa rezervama od 5 milijardi dolara on takođe nije koristio novac da doprinese razvoju fudbala. UEFA će istog momenta krenuti da radi sa partnerima širom svijeta kako bi predložila novi način trošenja resursa. Moramo da počnemo da koristimo novac sa FIFA računa kako bi se uložio na pravi način u 211 zemalja članica FIFA. Ne moramo da prodajemo prodični srebrninu da to platimo. Ovo je pobjeda za cijeli sport. Ali tu priča ne smije da stane. Prijedlog je odbačen, ali je transformacija FIFA tek počela", navodi se u detaljnom saopštenju UEFA.

(MONDO)

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