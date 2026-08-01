Ukrajincu ukinuta suspenzija zbog dopinga

Mihajlo Mudrik može da se vrati na teren 20 mjeseci nakon suspenzije kojom mu je propisano da četiri godine ne sme da igra fudbal.

Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia

Mihajlo Mudrik se vraća fudbalu! Nakon što je od novembra 2024. godine bio suspendovan zbog upotrebe zabranjene supstance meldonijuma sada je spreman. Iako mu je prvo izrečena maksimalna četvorogodišnja zabrana bavljenja fudbalom sada je Fudbalski savez Engleske objavio da je njegova žalba Sudu za sportsku arbitražu u Lozani uspjela i kazna mu je smanjena.

Nekih 20 dana prije početka nove sezone u Premijer ligi on će se staviti na raspolaganje treneru Čelsija Ćabiju Alonsu. Oglasio se i 25-godišnji krilni fudbaler iz Ukrajine.

"Kao i uvijek ponoviću da nikada nisam znajući i sa predumišljajem uzeo bilo koju zabranjeno supstancu", naglasio je kontroverzni Ukrajinac koji je čak razmišljao da počne da se bavi drugim sportom u toku svoje pauze zbog suspenzije.

Šta sada za Mudrika?

Čelsi je najavio da će Mudrik biti u sastavu za pripreme i turneju pred sezonu. Mudrik je u Čelsi stigao iz Šahtjora 2023. godine i plaćen je velikih 70.000.000 evra odmah uz bonuse koji su mogli da narastu i do 100.000.000. Odigrao je 73 meča i dao 10 golova za Čelsi prije suspenzijje. Sada ima ugovor do 2031. godine. Da je odslužio cijelu suspenziju ne bi mogao na teren do decembra 2028.

Mudriku je bilo strogo zabranjeno da trenira sa Čelsijem, da radi sa njihovim stručnim štabom i zbog toga je trenirao na terenu Uksbridža i radio je sa privatnim trenerima i plaćao je golmane da bi imao sa kim da vježba. Trenirao je i u Austriji, a sada je na stolu i moguća pozajmica.

(MONDO)

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