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Skandalozna izjava NBA superstara: "Nemaš platu 5.000.000 dolara? Ne obraćaj mi se"

Skandalozna izjava NBA superstara: "Nemaš platu 5.000.000 dolara? Ne obraćaj mi se"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Gilbert Arenas zna kako da izazove reakciju, a sada svi govore o njegovom pravilu iz igračkih dana u Vašington Vizardsima.

Gilbert arenas ne obracaj mi se bez 5 miliona Izvor: Instagram/durant

Što više priča Gilbert Arenas sve je jasnije zašto je u vrijeme kada je igrao za Vašington Vizardse isprovocirao saigrače toliko da su na njega potezali pištolje. Sada je nekadašnji Ol star plejmeker ispričao da nije htio da govori sa saigračima ako imaju platu manju od 5.000.000 dolara.

"Bio sam rok zvijezda čoveče, nisi mogao da mi kažeš ništa. Čak sam postavio jedno pravilo u timu. Nije bilo teško pravilo, ali sam ga odredio. Ako zarađuješ manje od 5.000.000 dolara nemoj da pričaš direktno sa mnom. Pričaj sa nekim ko zarađuje više, onda taj neko može da mi prenese poruku", rekao je smrtno ozbiljan Gilbert Arenas. 

Poeni i pištolji

Gilbert Arenas je počeo NBA karijeru u Golden Stejtu ali je prelaskom u Vašington postao prva zvijezda tima i tri puta je bio Ol star. Nakon toga je probao u Orlandu i Memfisu ali nije išlo i on je u Kini završio karijeru. Poznat je incident iz decembra 2009. godine kada je saigrač Džavari Kritenton izvadio pištolj na njega zbog sukoba oko partije pokera. 

(MONDO)

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Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Gilbert Arenas NBA liga

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