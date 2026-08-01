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Erling Haland sa najvećim svih vremena: "Opis nije potreban"

Erling Haland sa najvećim svih vremena: "Opis nije potreban"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Erling Holand objavio je fotografiju sa legendarnim Majklom Džordanom i pokazao koliko se divi čuvenom košarkašu.

Erling holand objavio fotografiju sa majklom dzordanom Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Erling Haland je definitivno jedan od najboljih fudbalera na svijetu. Sa Norveškom je došao do četvrtfinala Mundijala, a tu nije bio kraj njegovim ljetnjim avanturama. Slikao se ni manje ni više nego sa legendarnim Majklom Džordanom.

"Opis nije potreban", napisao je Haland na svom profilu na društvenim mrežama.

Fotografija je brzo postala viralna, a mnogi su je opisali kao "najskuplja fotografija". S obzirom na to da je Holand jedna od najskupljih fudbalera na planeti i da znamo koliko bogatstvo ima Džordan, možda i nisu promašili sa opisom. Uostalom, slikao se sa čovjekom koji važi za najvećeg košarkaša svih vremena (GOAT).

"Ovo mi je promijenilo život"

Poslije poraza od Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva poslije produžetaka je Erling priznao da je uživao u svemu tome uprkos tome što se meč nije završio onako kako je želio.

"Sve ovo je nerealno, promijenilo me je kao osobu. Mislim da sam sazrio, teško mi je sada da pričam poslije meča, ali je posebno biti na ovakvom događaju. Nekad sam ovo gledao sa strane, sada sam bio toga. Osjećam veliki ponos, učinili smo cijelu zemlju ponosnom. Ovo mi je promijenilo život, falilo nam je samo malo sreće", rekao je Holand.

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00:20
Haland ima dvojnicu u Rusiji
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)

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Tagovi

Erling Haland Majkl Džordan

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