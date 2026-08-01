Zrinjski ispao iz Evrope, pa mu lekciju očitao Darko Vojvodić i GOŠK

Mostarski Zrinjski je poslije eliminacije od islandskog Valura doživio novi šamar!

Izvor: Facebook/NK GOŠK

Izabranici Simona Rožmana samo dan poslije ispadanja od Islanđana u kvalifikacijama Konferencijske lige, doživjeli su ubjedljiv poraz od federalnog ligaša GOŠK-a iz Gabele.

Ekipa koju vodi prekaljeni stručnjak Darko Vojvodić porazila je Mostarce, za koje su nastupili igrači koji nisu igrali u Evropi, rezultatom 3:1 (3:0).

U prvih 45 minuta sjajno su odigrali Gabeljani i pogocima Luke Pljevaljčića, Antonija Arapovića i Anera Alagića, inače pozajmljenog igrača „plemića“, riješili pitanje pobjednika.

Izvor: Facebook/NK GOŠK

„Odlična utakmica za nas protiv Zrinjskog, koji je igrao u respektabilnom sastavu. Malo je ko ovo očekivao, ali očigledno smo spremni za velike stvari“, rekao je Vojvodić poslije trijumfa.

Sigurno su u mostarskom timu poslije ovih neuspjeha zabrinuti pred start sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u kojem će igrati protiv zeničkog Čelika, povratnika u bh. Elitu.

(MONDO)