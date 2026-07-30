Rožman nakon eliminacije Zrinjskog: Prošla je ekipa koja je apsolutno bila lošija

Zrinjski se oprostio od Evrope, bez pobjede u dvomeču protiv Valura.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Zrinjski je u prvom meču na Islandu pružio odličnu partiju, ali je Valur stigao do gola i slavio 1:0. Slično je bilo i večeras u Mostaru, gdje su "plemići" dominirali, promašivali, a Islanđani strpljivo čekali svoje prilike i na kraju remijem 2:2 izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Junak dvomeča bio je Trigvi Haraldson, koji je postigao sve tri gola za Valur, dok je tragičar na kraju bio Nemanja Bilbija. Kapiten Mostaraca prvo je na početku susreta realizovao jedanaesterac i tako "obrisao" minus iz prvog susreta, ali je onda u finišu dobio priliku da još jednom sa "kreča" postigne gol i odvede svoj tim u produžetke.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Međutim, drugi junak gostiju, čuvar mreže Frederik Skram, ovaj put je pročitao gdje će Bilbija šutirati i desetom intervencijom na meču sačuvao svoj gol.

"Fudbal je ponekad nepravedan. Napravili smo sve što smo mogli da bismo došli do sljedećeg kruga kvalifikacij. Iimali smo dvije stative, jedanaesterac... Ne mogu momcima ništa da zamjerim, kad lopta ne želi preko linije. Sigurno smo svi razočarani. Dalje je prošla ekipa koja je apsolutno bila lošija", rekao je trener Zrinjskog Simon Rožman poslije meča.

Iako je njegova ekipa dominirala u dva susreta, blizu 50 puta šutirala ka protivničkom golu, Valur ide dalje. U trećem kolu kvalifikacija igraće skandinavski derbi protiv Nordsjelanda.