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I Železničar ispao iz Evrope: Zoran Popović skrivio tri penala

I Železničar ispao iz Evrope: Zoran Popović skrivio tri penala

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Železničar iz Pančeva nije mogao da parira Bragi i ispao je ukupnim rezultatom 5:0 za Portugalce.

Braga Železničar Pančevo 4:0 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Braga je jednostavno prejaka za Železničar iz Pančeva. Srpski predstavnik je u svojoj prvoj evropskoj sezoni pružio solidan otpor Portugalcima i rezultat je možda previsok, ali je za nauk: Braga - Železničar 4:0. S obzirom na to da su Portugalci u prvom meču u Pančevu slavili 1:0, to znači da je Braga prošla dalje ukupnim rezultatom 5:0.

Interesantno je da je Braga tri gola postigla poslije penala koje je napravio golman Zoran Popović, što je zaista nezapamćeno u fudbalu. U prvom meču jedan, u drugom dva, s tim da je jedan udarac Orte odbranio - ali "popravni" nije.

Orta je pogađao u 27. minutu, Silva u 44, Viktor u 63, a za kraj je Navaro u 85. minutu postavio konačan rezultat.

Na ovaj način Železničar je završio svoju evropsku bajku.

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Tagovi

Braga FK Železničar Pančevo fudbal Konferencijska liga

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