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Železničar mora da režira čudo nad čudima: Ako prođu Bragu, mogu na ove rivale

Železničar mora da režira čudo nad čudima: Ako prođu Bragu, mogu na ove rivale

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Žrijeb je ovog ponedjeljka, kada će srpski tim saznati potencijalne protivnike.

Mogući protivnici Železničara Pančevo u trećem kolu Konferencijske lige Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Železničara iz Pančeva dobili su najteži mogući zadatak na startu evropskog puta i igraće protiv portugalske Brage, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Prvi meč je na programu 22. jula od 21 čas, dok je revanš sedam dana kasnije.

Prije toga, srpski tim će saznati rivale u potencijalnom trećem kolu, a UEFA je ovog ponedjeljka skratila spisak. Železničaru će biti potrebno pravo čudo ukoliko želi do naredne faze.

Spisak potencijalnih rivala:

  • Spartak Tranava (Slovačka) - CSKA 1948 (Bugarska)
  • Lijepaja (Letonija) - Austrija Beč (Austrija)
  • Runavik (Farska Ostrva) - Koper (Slovenija)
  • Nefči (Azerbejdžan) - Dinamo Minsk (Belorusija)

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Tagovi

FK Železničar Pančevo Konferencijska liga fudbal

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