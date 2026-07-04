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Pirotehnički spektakl Lešinara: Bakljada u cijelom gradu i vatromet za 100 godina Velikana iz Platonove! (VIDEO)

Pirotehnički spektakl Lešinara: Bakljada u cijelom gradu i vatromet za 100 godina Velikana iz Platonove! (VIDEO)

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Navijači Borca priredili su sinoć nezapamćen spektakl na ulicama Banjaluke.

Bakljada Lešinara za 100 godina Borca Izvor: Screenshot

Fudbalski klub Borac ove subote navršava 100 godina postojanja.

Ceremonija proslave zaista rijetkog jubileja upriličena je tokom jučerašnjeg dana na Trgu Krajine. Predstavljena je ekipa za predstojeću sezonu, a poslije koncerata Rok simfonije i Neleta Karajlića, Lešinari su priredili spektakularnu bakljadu na ulicama grada.

Još sinoć smo vam prikazali djelić atmosfere, a danas vam donosimo još jedan video-snimak koji na sjajan način prikazuje pirotehnički šou koji su prikazale pristalice crveno-plavih.

Pogledajte:

Pogledajte

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Bakljada Lešinara povodom 100 godina Borca
Izvor: Miloš Dragičević
Izvor: Miloš Dragičević

Odmah nakon slavlja, fudbaleri, treneri i navijači Borca okreću se početku nove sezone. Već u utorak, 7. jula, igrače Vinka Marinovića očekuje prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, protiv bugarskog šampiona Levskog na Gradskom stadionu (20.30).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Lešinari navijači

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