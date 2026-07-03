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"100 godina ponosa": Čestitke Borcu sa Palate Republike (FOTO)

"100 godina ponosa": Čestitke Borcu sa Palate Republike (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Banjaluka je večeras u znaku Fudbalskog kluba "Borac", koji slavi vijek postojanja, a čestitke stižu i sa Palate Republike na kojoj je grb kluba i natpis "100 godina ponosa".

Palata Republike u bojama Borca Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Na Trgu Krajine su hiljade navijača na slavlju pod nazivom "Naš klub, naš grad", koje će nakon predstavljanja ekipe i velikog koncerta kulminirati spektakularnim vatrometom i bakljadom u ponoć.

Predsjednik FK "Borac" Zvjezdan Misimović rekao je večeras da je "Borac" dočekao veliki jubilej, te da je na svakoj novoj generaciji da nastavi da korača šampionskim stazama.

"Pred nama je nova sezona i novi izazovi, a naš zadatak je da svim Banjalučanima damo nove razloge za slavlje", rekao je on. 

(Srna)

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Tagovi

Banjaluka FK Borac Palata predsjednika

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