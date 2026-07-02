Promijenjen sudija revanša u Sofiji! Umjesto Turčina Borcu će suditi Englez!

UEFA promijenila arbitra za revanš Levskog i Borca.

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Fudbaleri Borca u utorak od 20.30 časova dočekaće Levski u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a sedam dana kasnije očekuje ih revanš u Sofiji.

Prvobitno je bilo planirano da oba duela crveno-plavih sa bugarskim šampionom sude turske sudije, ali UEFA je napravila promjenu.

Za prvi meč u Banjaluci delegiran je Mehtmet Turkmen i on će suditi duel na Gradskom stadionu, ali revanš u Sofiji neće suditi Oduzan Čakir, kako je prvobitno najavljeno.

Umjesto Čakira i njegovih sunarodnika za revanš Levskog i Borca biće zaduženi Englezi.

Utakmicu će suditi engleski sudija Endrju Medli, a njegovi pomoćnici biće Nil Dejvis i Blejk Antrobus. Četvrti sudija je Stjuart Atvel, a u VAR sobi biće sudija Majkl Selisburi i njegov pomoćnik Šan Mejsi-Elis.

Endrju Medli je FIFA sudija od 2015. godine, a dosad nije sudio klubovima iz BIH.

Podsjetimo, pobjednik dvomeča između Borca i Levskog će u drugom kolu odmjeriti snage sa boljim iz dva duela između bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Zanimljivo, u prvom meču koji će se igrati na neutralnom terenu u Mađarskoj glavni sudija biće Luka Bilbija iz BiH.