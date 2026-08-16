Itan Tompson se vrlo vjerovatno dobro sjeća Srbije i teškog poraza koji mu je nanijela. Zna i jednog saigrača iz Partizana vrlo dobro, a sada dolazi u Beograd da igra košarku. Ovo je sve što treba znati o njemu.

Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Partizan je ozvaničio svoje osmo pojačanje ove sezone pošto je iz NBA lige stigao Itan Tompson. Nakon raskida ugovora sa Indijanom sada već iskusni bek opredijelio se za evropsku avanturu koju će krenuti u Beogradu.

Već smo pisali o tome da je potpisao dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima, kao i da se vrlo dobro poznaje sa Karlikom Džounsom koji je sigurno imao mnogo toga lijepog da kaže o svom bivšem i sadašnjem saigraču. Ali ko je Itan Tompson?

Tata, brat, Itan

Vidi opis Novi bek Partizana iz NBA lige je s reprezentacijom gubio od Srbije sa 35 razlike! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Credit: Jordan Bank / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovaj 193 centimetra visoki bek rođen je u košarkaškoj porodici u Kaliforniji. Ima 27 godina, a njegov otac Stiven Tompson je nekada igrao u NBA ligi za Orlando i Sakramento, kao i za brojne timove u CBA, jednoj manje poznatoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi. Sada je asistent na univerzitetu Oregon gdje su igrali i Itan i njegov dvije godine stariji brat Stivi Tompson koji je nakon razvojne lige i igranja u Portoriku, Italiji i Izraelu trrenutno ponovo u državi za koju nastupa reprezentativno.

"Morali smo da slušamo starije i da uvijek damo maksimum. Otac je gledao sve naše utakmice, ne znamo kako nalazi vrijeme. Zove poslije meča, kaže mi šta sam uradio pogrešno, šta je bilo dobro, pomaže mi da budem bolji igrač", rekao je Itan jednom prilikom.

Nakon što nije izabran n draftu Itan Tompson je na kratko potpisao ugovor sa Bulsima, ali je ubrzo prebačen u razvojni tim. Odigrao je tri sezone u razvojnoj ligi prije odlaska na Filipine, a onda se opet isprobao u NBA. Imao je kratkoročne ugovore sa Orlandom, Majamijem, ali tek je u Indijani debitovao.

Zaigrao je prvi NBA meč protiv Klivlenda 1. decemrba 2025. godine i na kraju je prošle sezone skupio čak 32 meča uz 13 startova. Prosječno je igrao 20 minuta i davao 7 poena uz 2,2 skoka i 1,8 asistencija pa se očekivalo da ostane u Indijani. ipak kako je dobio otkaz, potpisao je za Partizan.

Srbija ga zgazila na Mundobasketu

Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Iako je rođen u Americi Itan Tompson je od juniorskih dana nastupao za selekciju Portotirka. Prvi put je igrao na U18 prvenstvu Amerike 2016. godine i od tada je redovan, a gledali smo ga protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu na Filipinima 2023. godine. Tada je Srbija zgazila rivala 110:75.

Nakon drame na otvaranju i pobjede nad Južnim Sudanom 101:96 kada je Karlik Džouns blistao sa 38 poena i 11 asistencija, a pobjedi Portoriku je donio Itanov brat Stivi protiv Srbije nije bilo šanse. Itan Tompson je na tom meču odigrao 5 minuta, ali je ostao bez učinka. Sada dolazi u Srbiju nakon realno svoje najbolje sezone u karijeri u kojoj je uspio da dođe do minuta u najjačoj ligi na svijetu.

(MONDO)

BONUS VIDEO: