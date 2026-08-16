Marija Vuković protjerana u "Oluji", a sad osvojila evropsku medalju pod zastavom Crne Gore

Marija Vuković iz Knina je uspjela da osvoji bronzu na Evropskom prvenstvu u Birmingemu u skoku uvis. Ovo je njena životna i sportska priča.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Srpkinja Angelina Topić nažalost nije mogla do nove medalje, zaledila se i nije mogla da se prilagodi na uslove u Birmingemu pa je završila takmičenje na Evropskom prvenstvu kao 12. sa preskočenih 183 centimetra.

Vidjeli smo da je Una Stančev iz Vranja koja nastupa za Španiju stala u polufinalu, a medalju je uzela Marija Vuković. Djevojka iz Knina koja nastupa za Crnu Goru završila je kao bronzana

Nakon što je bez greške preskočila 183 i 188 centimetara iz drugog puta je preskočila 192 kao i 195 centimetara. Pala je na 197 i završila iza Marije Zodžik koja je uzela srebro jer je sa manje pokušaja preskočila najveću visinu. Prva je naravno bila Jaroslava Mahučik sa 197 centimetara koja je rušila tri puta na 201.

Bila bi Marija i srebrna da je uspjela da ponovo uspjeh iz Smedereva gdje je 2021. godine uspjela da preskoči 197 centimetara. Ipak to joj ostaje lični rekord do danas.

Ko je Marija Vuković?

Marija Vuković je rođena 1992. godine u Kninu i njena porodica je tokom Oluje morala da izbjegne. Prvo su se našli u Beogradu, pa u Valjevu, a onda su se nastanili na Cetinju gdje su joj roditelji našli posao.

"Nije bilo lako, iskreno ni sada pričati, a kamoli prolaziti kroz taj period. Mama i tata su iz Knina, ali kada sam imala samo tri godine, a Jovana dvije, sve se promijenilo gotovo u jednom danu. Počeo je rat, uslijedila je akcija ,"Oluja", mi smo bili jako mali, a roditelji ni trenutak nisu željeli da razmišljaju šta da rade. Između ognjišta i svega što imamo u tom periodu izabrali su da pokušaju da nas sačuvaju i da nam omoguće normalan život. Njima je bilo najteže.

Prvo smo došli u Beograd, zatim kratko bili u Valjevu, a onda je tata dobio posao u štampariji na Cetinju. To je bilo teško vrijeme, ali naši roditelji nisu dozvolili ni u jednom trenutku da nam nešto nedostaje, tako da svu tu muka koju donosi rat - mi gotovo da nismo osjetili. Bilo je čudno, iako si mali da ideš od kuće, ne znaš šta se dešava. U tim prvim danima česti odlasci, na jednu, na drugu stranu, onda vidiš da čak nemamo od uspomena ni slike donesu težak osjećaj. Ali, zahvaljujući roditeljima, imali smo srećno djetinjstvo na Cetinju, koje je iz više razloga za nas bilo pravi potez i očigledno je tako moralo da bude", rekla je Marija Vuković jednom prilikom.

Napali je zbog "kokoške"

Vidi opis Marija Vuković protjerana u "Oluji", a sad osvojila evropsku medalju pod zastavom Crne Gore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ne znam kako izgleda maskota, imamo li neku pomoć prijatelja? Medved, patka, kokoška... Ma, ova naša kokoška sa zastave", rekla je u jednoj emisiji iz šale, a onda ju je crnogorska javnost napala.

Nisu mogle da je od neprijatnosti spasu ni silne medalje koje je osvojila pa je morala javno da se izvinjava tim povodom.

"Duboko se izvinjavam zbog svoje nepromišljene izjave tokom snimanja serijala Igram svoju igru. Namjera mi nije bila da povrijedim ničije osjećaje, niti da unizim grb zemlje kojoj sa ponosom pripadam. Nadam se da ćete oprostiti ovaj nepromišljeni trenutak zbog kojeg se duboko kajem. Možete da me osuđujete, zbog moje brzopletosti i onog što sam izgovorila. Na to imate svako pravo. I priznajem da kao sportista imam veću odgovornost prema izgovorenoj riječi. Ali u jedno budite sigurni - nikada ne bih ni pomislila, a kamoli namjerno unizila grb i zastavu svoje zemlje. A Crna Gora jeste moja zemlja. Unižavajući nju, unizila bih i sebe. Nastaviću i dalje punim srcem da skačem za Crnu Goru, onako kako sam to uvijek i radila! A jedini cilj koji trenutno imam pred sobom je da predstavljam našu zemlju na Olimpijskim igrama u Parizu i nadam se učinim sve vas ponosnim", rekla je tada Marija Vuković.

(MONDO)

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