Lana Pudar ide po novu evropsku medalju: Hoće li ponoviti najveći uspjeh karijere?

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar večeras ulazi u borbu za novu evropsku medalju.

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U finalu Evropskog prvenstva u Parizu nastupa u svojoj omiljenoj disciplini - 200 metara delfin.

Ostale discipline je namjerno žrtvovala kako bi se maksimalno fokusirala na ovu, u kojoj je već bila seniorska prvakinja Evrope.

U polufinalu je isplivala 2:09.65, završila treća u svojoj grupi i kao sedma ukupno izborila mjesto među osam najboljih plivačica starog kontinenta. Iza Lane je težak period - prekidi, izazovi i nastavak školovanja i plivanja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je uspjela da se vrati u finale.

"Nakon perioda u kojem je bilo mnogo izazova, prekida kontinuiteta i teških dana, Lana je ponovo tamo gdje pripada - u finalu Evropskog prvenstva. I možda je upravo zato ovaj trenutak posebno lijep. Ne zato što je sve bilo savršeno, nego zato što je nastavila vjerovati, raditi i vraćati se korak po korak", poručili su iz Orka.

Finale je zakazano za 18:47 sati, a osim Lane, nastupiće Emili Ričards (Velika Britanija), Helena Bah (Danska), Laura Garzas (Španija), Kina Mekinas (Velika Britanija), Elen Volš (Irska), Paola Boreli (Italija), i Sara Dumont (Belgija).

Podsjećamo, mostarska plivačica je 17. avgusta 2022. godine u Rimu osvojila zlatnu evropsku medalju, što je njen najveći uspjeh u karijeri i najveći u istoriji bh. plivanja.

(MONDO)