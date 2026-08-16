PSŽ iskeširao bogatstvo za fudbalera Ajaksa, koji je briljirao protiv Vojvodine

Mika Godts je novi fudbaler Pari Sen Žermena i nastupaće za ovaj klub nakon odličnih igara u Ajaksu. Mi smo vidjeli kakav je majstor u mečevima sa Vojvodinom u kvalifikacijama za Ligi konferencija.

Izvor: MN PRESS

Pari Sen Žermen je završio posao i doveo Miku Godtsa. Momak koji nas je oduševio partijama u dresu Ajaksa protiv Vojvodine u Evropi nije dugo čekao da ode iz Amsterdama. Aktuelni dvostruki uzastopni prvak Evrope ga je platio 55.000.000 evra. Odmah će biti uplaćeno 45.000.000 na račun "kopljanika", a dodatnih 10.000.000 ide kroz bonuse.

Mika Marseč Godts rođen je u Levenu i igra kao lijevo krilo. Ponikao je u Anderlehtu, zatim je prešao u mlađe kategorije Genka gdje je vrlo rano zaigrao seniorski fudbal. Već sa 17 godina igrao je za mladi tim, a zatim ga je doveo Ajaks.

Od 2023. godine dio je prvog tima Ajaksa za koji je odigrao 115 mečeva i dao 26 golova, a nakon samo nekoliko mečeva u ovoj sezoni otišao je u PSŽ. Prošao je sve mlađe kategorije Belgije, ali nije uspio da se nametne Rudiju Garsiji za Mundijal i sada se vidi da je to očigledno bila loša procjena.

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Mika Godts nas je oduševio u duelima sa Vojvodinom gdje je briljirao u oba meča. On je u Novom Sadu odigrao 90 minuta, bio je najbolje ocijenjen na terenu, dok je u duelu u Amsterdamu asistirao za jedan od četiri gola.

On dolazi nakon Maganješa Alizušea i Ferana Toresaa kao i Halila Ajarija da bude podrška u napadu. Naravno da će Kviča Kvaratskelija i Usman Dembele biti prve violine, ali pojačanja su tu da ih odmore i uđu sa klupe. Igrači koji su to do sada radili poput Gonsala Ramoša i Kang In Lija su otišli.

(MONDO)

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