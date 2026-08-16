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Partizan zbog Crvene zvezde ne može da odloži naredni meč u Superligi Srbije

Partizan zbog Crvene zvezde ne može da odloži naredni meč u Superligi Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FK Partizan igra protiv Hetafea u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a u međuvremenu će morati u Lučane.

partizan ne moze da odlozi mec zbog zvezde Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Partizana nalaze se pred jako važnim izazovom u Evropi, pošto su na dva koraka od plasmana u Konferencijsku ligu. Moramo biti pošteni i reći da će im zato biti potrebno čudo, pošto ih u plej-of mečevima čeka španski Hetafe. Ono što bi izabranicima Saše Ilića sigurno značilo je odlaganje utakmice u prvenstvu, ali to se neće desiti.

Razlog je to što su crno-bijeli kažnjeni od strane FSS-a zbog izgreda navijača na startu Superlige Srbije i neće moći da vode svoje pristalice na prvo sljedeće gostovanje. To je utakmica protiv Mladosti u Lučanima, ali ako bi je odložili, onda bi se kazna prenijela na naredni duel, što je vječiti derbi sa Crvenom zvezdom.

Iz Humske su uložili žalbu, pokušali da je odlože, ali nisu dobili očekivani odgovor, tako da će morati da biraju manje od dva zla - odložiti utakmicu u Lučanima i ići na Marakanu bez navijača, ili odložiti utakmicu. Utakmica između Crvene zvezde i Partizana na programu je 5. septembra na stadionu "Rajko Mitić", dok je drugi duel vječitih u februaru u Humskoj.

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00:25
Navijanje istočne tribine na utakmici Partizan - Tobol
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda Superliga Srbije

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