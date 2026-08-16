FK Partizan igra protiv Hetafea u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a u međuvremenu će morati u Lučane.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Partizana nalaze se pred jako važnim izazovom u Evropi, pošto su na dva koraka od plasmana u Konferencijsku ligu. Moramo biti pošteni i reći da će im zato biti potrebno čudo, pošto ih u plej-of mečevima čeka španski Hetafe. Ono što bi izabranicima Saše Ilića sigurno značilo je odlaganje utakmice u prvenstvu, ali to se neće desiti.

Razlog je to što su crno-bijeli kažnjeni od strane FSS-a zbog izgreda navijača na startu Superlige Srbije i neće moći da vode svoje pristalice na prvo sljedeće gostovanje. To je utakmica protiv Mladosti u Lučanima, ali ako bi je odložili, onda bi se kazna prenijela na naredni duel, što je vječiti derbi sa Crvenom zvezdom.

Vidi opis Partizan zbog Crvene zvezde ne može da odloži naredni meč u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Iz Humske su uložili žalbu, pokušali da je odlože, ali nisu dobili očekivani odgovor, tako da će morati da biraju manje od dva zla - odložiti utakmicu u Lučanima i ići na Marakanu bez navijača, ili odložiti utakmicu. Utakmica između Crvene zvezde i Partizana na programu je 5. septembra na stadionu "Rajko Mitić", dok je drugi duel vječitih u februaru u Humskoj.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:25 Navijanje istočne tribine na utakmici Partizan - Tobol Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)