FK Partizan igra protiv Hetafea u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a u međuvremenu će morati u Lučane.
Fudbaleri Partizana nalaze se pred jako važnim izazovom u Evropi, pošto su na dva koraka od plasmana u Konferencijsku ligu. Moramo biti pošteni i reći da će im zato biti potrebno čudo, pošto ih u plej-of mečevima čeka španski Hetafe. Ono što bi izabranicima Saše Ilića sigurno značilo je odlaganje utakmice u prvenstvu, ali to se neće desiti.
Razlog je to što su crno-bijeli kažnjeni od strane FSS-a zbog izgreda navijača na startu Superlige Srbije i neće moći da vode svoje pristalice na prvo sljedeće gostovanje. To je utakmica protiv Mladosti u Lučanima, ali ako bi je odložili, onda bi se kazna prenijela na naredni duel, što je vječiti derbi sa Crvenom zvezdom.
Partizan zbog Crvene zvezde ne može da odloži naredni meč u Superligi Srbije
Iz Humske su uložili žalbu, pokušali da je odlože, ali nisu dobili očekivani odgovor, tako da će morati da biraju manje od dva zla - odložiti utakmicu u Lučanima i ići na Marakanu bez navijača, ili odložiti utakmicu. Utakmica između Crvene zvezde i Partizana na programu je 5. septembra na stadionu "Rajko Mitić", dok je drugi duel vječitih u februaru u Humskoj.
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(MONDO)