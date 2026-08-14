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Partizan završio još jedno pojačanje: Srbin stiže u Humsku potpuno besplatno

Partizan završio još jedno pojačanje: Srbin stiže u Humsku potpuno besplatno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dobar posao uprave Partizana, crno-bijeli se dogovorili sa Rusima.

Nikola Čumić u Partizanu Izvor: Manuel Blondeau/AOP.Press / Sipa Press / Profimedia

FK Partizan od danas zvanično može da registruje igrače poslije ukidanja zabrane FIFA, a ubrzo je dogovoren i novi dolazni transfer. U Humsku stiže srpski krilni napadač Nikola Čumić. Crno-bijeli su ga angažovali kao slobodnog agenta, nakon što je raskinuo ugovor sa Rubinom iz Kazanja.

Kako prenosi "Sport ekspres", srpski klub neće platiti obeštećenje za Čumića, dok će klub iz Kazanja dobiti novčanu nadoknadu nakon što on odigra određeni broj utakmica za Partizan.

U posljednjih šest mjeseci je kao igrač Rubina iz Kazanja bio na pozajmici u drugoligašu Saragosi, a kombinovano je u dvije lige odigrao 15 utakmica, odnosno tek nešto preko 500 minuta.

Krilni fudbaler iz Užica svojevremeno je bio i na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija, dok je prethodno bio član mlade reprezentacije.

Tokom klupske karijere je igrao za Slobodu, Metalac, Radnički Niš, Olimpijakos, Hihon, Lucern, Vojvodinu, gdje je bio kapiten sve do ljeta 2023. godine kada je prešao u Rubin iz Kazanja za 1,5 miliona evra. Transfermarkt trenutno procjenjuje njegovu vrijednost na 800.000 evra.

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Tagovi

FK Partizan Nikola Čumić

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