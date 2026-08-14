Gdje će igrati Sarajevo i BSK? Hoće li "bordo" tim opet morati da se seli?

U trećem kolu Premijer lige BiH Sarajevo će ugostiti BSK, ali još je neizvjesno da li će ovaj meč biti odigran na "Koševu".

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Zbog neuslovnog terena stadiona "Koševo", fudbaleri Sarajeva domaći meč protiv Radnika iz Bijeljine morali su da igraju u Mostaru, na stadionu "Rođeni" u Vrapčićima, a s obzirom na to da je Fudbalski savez BiH do daljnjeg suspendovao sarajevsko zdanje, ostaje upitnik gdje će biti odigrana utakmica trećeg kola Premijer lige BiH.

"Bordo" tim sezonu je otvorio remijem protiv Radnika bez golova, a duel drugog kola Premijer lige BiH protiv gradskog rivala Željezničara je odgođen, tako da će fudbaleri Sarajeva ovog vikenda odmarati.

Poslije kratke i neplanirane pauze, uzrokovane koncertom grupe "The Prodigy" na stadionu "Grbavica" u Sarajevu, tim Zorana Zekić priprema se za naredni izazov u domaćem prvenstvu. U trećem kolu Sarajevo će biti domaćin BSK-u, ali i dalje je nepoznato na kojem stadionu.

Iako su nakon koncerata Dine Merlina pojedinci tvrdili da nema prepreka za odigravanje premijerligaških utakmica, iz Fudbalskog saveza nisu mislili tako, pa su Sarajevu zabranili nastup na stadionu "Koševo".

"Na osnovu odluke Komiteta za takmičenje FS BiH od 5. avgusta 2026. godine, FK Sarajevo do daljnjeg neće biti u mogućnosti da kao domaćin igra prvenstvene i kup utakmice na stadionu 'Asim Ferhatović Hase'.

Prema nalazu Komisije za pregled terena FS BiH, glavni teren stadiona 'Asim Ferhatović Hase' trenutno ne ispunjava minimalne uslove za odigravanje utakmica Premijer lige BiH i Kupa BiH. Komisija je nakon kontrolnog pregleda konstatovala da, uprkos započetim radovima na sanaciji, ne postoje uslovi za odigravanje utakmica.

Najveće posljedice ove odluke, kao i okolnosti koje su do nje dovele, snosiće klub, koji svoje domaće utakmice neće moći igrati na Koševu, ali i naši navijači, kojima je uskraćena prilika da novu sezonu započnu upravo na Koševu.

O svim narednim koracima i mjestu odigravanja domaćih utakmica javnost će biti blagovremeno obaviještena", saopštili su iz FK Sarajeva.