Fudbalski savez BiH potvrdio: Zbog nastupa grupe "The Prodigy" - odgođen sarajevski derbi!

Željezničar i Sarajevo neće igrati derbi na "Grbavici" u ranije određenom terminu.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Komitet za takmičenje FS BiH donio je odluku o odgađanju utakmice 2. kola Premijer lige BiH između Željezničara i Sarajeva, koja je prema kalendaru takmičenja trebalo da bude odigrana 15. avgusta 2026. godine u 21 čas na stadionu "Grbavica", potvrdio je Fudbalski savez BiH.

Utakmica je pomjerena na srijedu, 9. septembra 2026. godine, u terminu koji će naknadno odrediti nosilac TV prava.

Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva FK Željezničar. Na stadionu "Grbavica" će 13. avgusta biti održan koncert grupe "The Prodigy", a zbog visokih temperatura procijenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmica biti potreban duži vremenski period.

PREMIJER LIGA BIH - 15. KOLO:

Petak:

Čelik - Široki Brijeg (20.00)

Nedjelja:

BSK - Velež (17.00)

Radnik - Zrinjski (21.00)

Ponedjeljak:

Sloga - Borac (21.00)

9. septembar:

Željezničar - Sarajevo