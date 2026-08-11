Fudbalski savez BiH potvrdio: Zbog nastupa grupe "The Prodigy" - odgođen sarajevski derbi!

Željezničar i Sarajevo neće igrati derbi na "Grbavici" u ranije određenom terminu.
Komitet za takmičenje FS BiH donio je odluku o odgađanju utakmice 2. kola Premijer lige BiH između Željezničara i Sarajeva, koja je prema kalendaru takmičenja trebalo da bude odigrana 15. avgusta 2026. godine u 21 čas na stadionu "Grbavica", potvrdio je Fudbalski savez BiH.
Utakmica je pomjerena na srijedu, 9. septembra 2026. godine, u terminu koji će naknadno odrediti nosilac TV prava.
Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva FK Željezničar. Na stadionu "Grbavica" će 13. avgusta biti održan koncert grupe "The Prodigy", a zbog visokih temperatura procijenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmica biti potreban duži vremenski period.
PREMIJER LIGA BIH - 15. KOLO:
Petak:
Čelik - Široki Brijeg (20.00)
Nedjelja:
BSK - Velež (17.00)
Radnik - Zrinjski (21.00)
Ponedjeljak:
Sloga - Borac (21.00)
9. septembar:
Željezničar - Sarajevo