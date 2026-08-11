Bokserski savez Srbije promijenio ime: Jedan od prioriteta je izgradnja centra na Novom Beogradu

Bokserski savez Srbije promenio je ime i od sada će se zvati Srpski bokserski savez.

Izvor: MN PRESS

Bokserski savez Srbije od danas nosi naziv Srpski bokserski savez. To je promjena koja je napravljena u skladu sa nazivom zemlje i naroda. Takođe, to je odgovor na inicijativu velikog broja boksera, trenera i bokserskih klubova iz Srbije i Republike Srpske.

Prvi čovjek sada Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin je pričao o toj odluci.

"Promjena imena nije samo promjena na memorandumu. Ovo je poruka da srpski boks ulazi u novu fazu. Želimo da izgradimo sistem u kojem će naši bokseri, klubovi i treneri imati najbolje moguće uslove za rad i razvoj. Istovremeno, želimo da sačuvamo ono najbolje iz naše tradicije i da srpski boks učinimo modernim, otvorenim i konkurentnim najboljima u svijetu. Naš cilj je jasan - da Srbija bude jedna od vodećih bokserskih zemalja svijeta."

Izvor: MN PRESS

Pojasnio je i na čemu će sada da se radi i čemu će biti posvećena veća pažnja.

"Jedan od prioriteta biće dodatno unapređenje uslova za rad srpske reprezentacije. Dres reprezentacije nosiće najbolji bokseri u ringu, ali i sportisti koji će svojim ponašanjem van ringa poštovati etički kodeks Saveza i svojim primjerom na svakom mjestu predstavljati najljepše lice Srbije. Od reprezentativaca se očekuju vrhunski sportski rezultati, ali i odgovornost, disciplina, poštovanje protivnika i saigrača, kao i dostojanstveno predstavljanje zemlje. U reprezentativnom timu biće maksimalno uvažavane različitosti u pogledu vjere i religije svih njegovih članova, jer zajedništvo, međusobno poštovanje i sportski duh predstavljaju temelj svakog uspješnog nacionalnog tima", ističe Borovčanin.

Kad će biti završen Srpski bokserski centar?

Radiće se na razvoju srpske bokserske lige i da ona postane osnova za razvoj boksera, klubova i trenera. Poseban fokus biće na razvoju Srpske bokserske škole. Pored unapređenja bokserskih vještina, posebna pažnja biće posvećena pravilnom vaspitanju mladih, disciplini, radu, odgovornosti, poštovanju drugih i njegovanju sportske i bokserske tradicije.

"Želimo da kroz boks odgajamo mlade ljude koji će biti ponos svojih porodica, klubova i Srbije. Sport ne smije da bude samo put do medalje. On mora da bude škola života, odgovornosti, discipline, poštovanja i zajedništva", kaže Borovčanin i dodaje da će se izgraditi Srpski bokserski trening centar na Novom Beogradu, uz pomoć sredstava Vlade Republike Srbije i da se to očekuje dogodine.

Završetkom centra Srbija će dobiti infrastrukturu koja će omogućiti vrhunske uslove za pripreme reprezentativaca, razvoj mladih boksera i rad stručnog kadra, ali i otvoriti vrata za dolazak stranih reprezentacija, klubova i sportista.

"Naša ambicija je da Srbija postane jedna od glavnih svjetskih tačaka za bokserske pripreme, treninge i međunarodne susrete. Imamo tradiciju, imamo talente i imamo ljude koji žele da rade. Sada je vrijeme da izgradimo sistem koji će sve to povezati i omogućiti rezultate koji će trajati", zaključuje Borovčanin.