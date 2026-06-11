Marijan Beneš, posljednji Jugosloven: "Hrvat sam, ali moja zastava nije šahovnica - pa, na koga da pucam?

Na današnji dan rođen je jedan od najvećih jugoslovenskih boksera, Marijan Beneš.

Izvor: Sos Kanal/prva.rs/Vedran Ševčuk/MONDO

Na današnji dan, 11. juna, rođen je jedan od najznačajnijih sportista Jugoslavije, veliki Marijan Beneš (1951 - 2018). Bio je jedan od najboljih boksera SFRJ, šampion Evropskog prvenstva u amaterskom boksu u lakoj velter kategoriji u Beogradu 1973, a poslije toga i zapaženi profesionalac - šampion Evropske bokserske unije u istoj kategoriji, 1979. Naredne, 1980, borio se za svjetsku titulu Svjetske bokserske asocijacije (WBA) i izgubio od branioca titule iz Ugande, Ajuba Kalulea. Nažalost, nije prošlo dugo, a 1983. godine je morao da završi karijeru sa 32 godine, zbog teške povrede oka.

Ostao je jedan od simbola jugoslovenskog sporta, ali i te zemlje, jer je do kraja života isticao ljubav prema njoj. Na tu ljubav, kao i na bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije je pozivao i uoči građanskog rata devedesetih. U toku sukoba je 1995. godine ipak morao da ode iz Banjaluke, svog grada u koji je došao kao 16-godišnjak i kome se ipak nedugo poslije toga vratio, odmah poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma u novembru 1995.

"Jednostavno, psihička prisila je bila takva da sam morao otići. Bilo je važno da si Srbin. Ako nisi, onda nisi dobrodošao. Tadašnja vlast je bila fašistička. Ja sve 'velike Srbe' i 'velike Hrvate' nazivam fašistima. U ratu su mi umrli majka i otac. Od žene Stane sam se razveo, takođe zbog nacionalnosti. Međutim, s kćerima Žanet i Marijanom ostao sam u dobrim odnosima. Moja bivša žena vratila se iz Niša i djeca su sada s njom u Banjoj Luci. Završila su medicinsku školu i gimnaziju i dobri su učenici. Žanet se upisala u Beču na pravni fakultet i uči jezike. Nedavno je bila prva pratilja Mis BiH. U Beču imam i najstariju kćer, vanbračnu, Mariju. Ona je na konzervatoriju magistrirala violinu. Njena majka je Beograđanka", govorio je Beneš u intervjuu 2004. godine.

Tukao idola i plakao MarIjan Beneš je u toku borbe protiv svog idola Zvonka Vujina doslovno zaplakao u ringu, Molio ga je da se ne bore i ipak nije mogao da mu popusti.

Zašto se vratio?

”Živio sam u Hrvatskoj, ljudi su me cijenili i poštovali, ali navikao sam na stare prijatelje, pa sam se vratio u Banjaluku, iako sam bio protjeran iz tog grada, jer nisam Srbin. U Banjaluci mi je grob oca i majke, ima divnih ljudi, ali rat mi je pomogao da vidim ko su ljudi, a ko đubrad", govorio je Beneš u intervjuu "Nacionalu".

Umjetnička duša

Izvor: RTS/Screenshot

Emotivni šampion sa više talenata bavio se boksom još od 10. godine. Govorio je da je zbog svog sporta "izgubio djetinjstvo" kakvo su druga djeca imala, a ogroman uloženi trud isplatio mu se kroz ogromnu karijeru. Ostvario je čak 272 pobjede, doživio samo 16 poraza, uz 11 remija. Kao profesionalac, ostvario je učinak od 32 pobjede (21 nokautom), uz šest poraza i jedan meč bez pobjednika.

Kao sin nastavnika muzike naslijedio je umjetnički dar i svirao violinu, bio muzički školovan, svirao i flautu, klavir, pisao poeziju, a poslije rata objavio knjigu "Druga strana medalje". Kao nadareni borac, bio je najbolji bokser banjalučke Slavije, u kojoj je proveo čitavu amatersku karijeru.

Mnogo su se čudili kako talentovani bokser u sebi čuva takvu emociju.

"Kada sam boksao, to je bilo nezamislivo. U ono vrijeme, boks je bio uglavnom sport radničke klase, a ko je onda od radnika pisao poeziju? Imao sam talenat, jednostavno mi je išlo od ruke. Znao sam djeci u školi napisati 10-15 sastava na jednu temu za vrlo kratko vrijeme. Mnogo se bolje izražavam na papiru. Nedavno mi je izašla prva knjiga, zove se 'Druga strana medalje'. U njoj ima nekoliko mojih biografskih pjesama i tu sam knjigu posvetio sestri, a vezana je za sport. Hto sam preko pjesama djeci približiti sport, jer je sport najbolji vaspitač. U duši sam sportista. Ali znam kako izgleda i druga strana medalje. Jedna strana je od zlata, a druga od govana".

"Druže Tito, niste ni vi viši"

Izvor: MN PRESS

U svoj grad je donio četiri titule prvaka Jugoslavije, postao je 1976. godine olimpijac u Montrealu i bio je tako priznat da je nekoliko puta bio i na prijemu kod Josipa Broza Tita, vječnog predsjednika Jugoslavije.

"Tile je bio laf. Kada su me prvi put predstavili Titu, rekao mi je: 'A ti si onaj mali što onako opasno bije' Ja sam mu rekao: 'Niste ni vi druže Tito viši.' Zagrcnuo se od smijeha. Mogu pisati šta hoće, ali niko nije jeo iz kante za smeće dok je Tito bio živ. Svi su imali platu - i radnik i rudar i čistač ulica i doktor. Sada gospoda jedu iz kante za smeće - i u Zagrebu i u Beogradu i po Banjaluci", govorio je on.

I decenijama poslije Titove smrti i raspada njegovog životnog djela, Jugoslavije, Beneš je ostao vjeran zakletvi koju je dao Brozu kao njegov pionir.

"Pošten čovjek se kune jednom za jednu stvar. Bio sam i ostao pošten. Zakleo sam se Titu da ću čuvati bratstvo i jedinstvo, a što sam mislio u to vrijeme mislim i danas", govorio je Beneš 2004. godine.

"Iz cijele zemlje dolazili da se tuku sa mnom"

Izvor: RTS TREZOR/Screenshot

U Banjaluci je imao i svoj kafić, u kojem se po sopstvenom priznanju tukao "po 15 puta dnevno".

"Ma ja sam se u tom lokalu tukao po pet puta dnevno. Ljudi su dolazili iz cijele zemlje da bi se sa mnom potukli. Jednog dana sam se tukao 15 puta. Naučio sam što znači biti šerif na Divljem zapadu. Kući sam dolazio sav krvav. Ali s obzirom na to da sam emotivan čovjek, zabrinuo bih se što je s tim ljudima u bolnici, jesam li ih jako ozlijedio. I onda mi je prekipjelo, bilo mi je dosta tog lokala".

Za sobom je ostavio četvoro djece i preminuo je u Banjaluci, poslije duge i teške bolesti. Neustrašivi borac nisko spuštenog garda, poput filmskog junaka Rokija Balboe, imao je živopisniji život od onih opisanih u filmovima. Doticao je najviše visine, padao u duboke ponore i u krvavom raspadu nestala je i država koju je najviše volio i pozivao je prije ulaska u krvave devedesete na razum.

Upozorio je Jugoslaviju pred rat

Izvor: TV Prva/screenshot

Njegova porodica je otkrila jedan njegov zapis, sačinjen prije početka rata, u kojem je iznio snažan apel, koji niko nije čuo.

"Rodila me Ličanka, Hrvatica i to u Beogradu. Otac mi je Vojvođanin, opredijeljen sam kao Jugosloven. Oženjen sam Crnogorkom i rodila mi je dvije kćeri, stare su šest i sedam godina. Kada ih u priči upitamo šta ste vas dvije, uglas poviču - mi smo Jugoslovenke! Ponosim se sa njima"

"Sa muslimanima sam odrastao u Tuzli, slatko jeo iz istog tanjira. Dan-danas živim s njima u Vrbanji i nikada se nisam osjećao niti bio ugrožen ni u kakvom pogledu. Ponosan sam na njih, pogotovo u ovakvom vremenu međunacionalnih razmimoilaženja"

"Sportaš sam kojeg pozna sva Jugoslavija i kojeg mogu reći i sa vlastitim ubjeđenjem - voli sva Jugoslavija. Ja sam Hrvat, ali moja zastava nije šahovnica, već trobojka sa petokrakom! Pa, na koga onda da pucam? I ko smije i u ime koje to demokratije da razdvaja mene od vas i obratno?"

"Od kako smo preko noći počeli da se nazivamo gospodom, zaratovali smo pogazivši svetu tekovinu u ratu krvlju stečenu, bratstvo i jedinstvo. Stoga s ovog mjesta apelujem na sve ljude bilo koje vjere i nacionalnosti, na Jugoslovene, da prestanu sa bratoubilačkim ratom i svoju agresivnost ispolje u stvaralačkim eksplozijama koje će obnoviti Jugoslaviju i bratstvo i jedinstvo učvrstiti, bez koga nam nema zajedničkog života u istoj domovini"

"Ako to učinimo, imaćemo razloga da budemo ponosni što smo Jugosloveni. Hvala vam drugovi!", pisalo je u zapisu Marijana Beneša.

"Majka bila Srpkinja, saznali smo kad je umrla"

U razgovoru za hrvatski "Nacional", na slikovitom primjeru je objasnio koliko se u njegovoj kući nije davala pažnja nacionalnosti.

"Po svemu sudeći, moja majka jeste Srpkinja - Marija Vuhić. Samo mi u kući nikada o tome nismo raspravljali. Ni danas ne pričamo", govorio je Beneš.

Pogledajte kako je izgledala njegova sahrana, kovčeg je bio prekriven jugoslovenskom zastavom.