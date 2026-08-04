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Samed Baždar na korak od transfera u belgijski Sint Trojden

Samed Baždar na korak od transfera u belgijski Sint Trojden

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Fudbaler reprezentacije Bosne i Hercegovine Samed Baždar mogao bi da karijeru nastavi u belgijskom Sint Trojdenu, prenosi španski list AS.

Samed Baždar blizu prelaska u Sint Trojden, tvrdi AS Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Samed Baždar mogao bi da postane novi igrač belgijskog Sint Trojdena, prenosi španski list AS.

Prema navodima ovog medija, belgijski klub, koji je prošlu sezonu završio među vodećim ekipama u domaćem prvenstvu, želi da angažuje 21-godišnjeg napadača, vjerujući da može u potpunosti da razvije svoj potencijal.

Baždar je u ljeto 2024. godine iz Partizana prešao u špansku Saragosu, a drugi dio prošle sezone proveo je na pozajmici u poljskoj Jagjeloniji.

Za sada nisu objavljeni finansijski detalji mogućeg transfera, ali AS navodi da bi iznos mogao biti sličan obeštećenju koje je Saragosa platila Partizanu prilikom njegovog dolaska, odnosno oko tri miliona evra.

Prema istom izvoru, Baždar je već obavio ljekarske preglede, a ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, uskoro bi trebalo da potpiše višegodišnji ugovor sa belgijskim klubom.

Tokom boravka u Partizanu upisao je 74 nastupa, postigao 12 golova i zabilježio četiri asistencije. U dresu Saragose odigrao je 40 utakmica, uz učinak od pet golova i pet asistencija.

Baždar je prošle godine odlučio da u seniorskoj konkurenciji nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nakon što je prethodno igrao za mlađe selekcije Srbije. Tvrdnje pojedinih medija da je ta odluka uticala na razvoj njegove klupske karijere predstavljaju spekulacije koje nisu potkrijepljene dokazima.

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Samed Baždar Belgija

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