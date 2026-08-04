Arina Sabalenka otkriva svoje ambicije u miks-dublu sa Novakom Đokovićem, vjerujući u njihov zajednički uspjeh na US Openu.

Izvor: YouTube/Tennis Canada and National Bank Open

Novak Đoković odlučio je da se povuče sa Rodžers kupa u Montrealu zbog toga što je želio vremena za odmor, ali njegova partnerka u miks-dublu Arina Sabalenka je došla u Kanadu i tamo će "brusiti" formu za US Open. Želi Sabalenka da dođe do novog grend slema u Njujorku, ali želi titulu i u dublu sa Đokovićem.

Ističe da nema previše iskustva u igrama parova, ali vjeruje da prijateljstvo koje Đoković i ona njeguju već godinama može da bude faktor iznenađenja za njihove protivnike: "Mi idemo do kraja".

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

"Nadam se da će ovog puta svi biti zdravi! Baš sam uzbuđena. Mislim da će biti zabavno. Igrati sa Novakom je uvijek zabavno", rekla je Arina Sabalenka i dodala: "Što se tiče miks-dubla, igrala sam ga samo jednom u životu - mislim na grend slemovima - i sada idemo punom snagom do kraja. Znate, jurimo samo titulu, vjerujem da nam je to cilj, tako da mislim da će biti i zabavno i intenzivno".

Vidi opis Arina Sabalenka: "Probala sam jednom, sad hoću do kraja s Novakom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Naravno, uprkos ovim najavama, jasno je da će oboma miks-dubl biti manji prioritet od singla, odnosno prije svega će gledati da se zabave, jer je to i uvertira za US Open.

Novi format na US Openu

Organizatori posljednjeg grend slema sezone objavili su listu učesnika za specijalni turnir koji će biti održan 25. i 26. avgusta, neposredno pred početak glavnog dijela takmičenja. Među brojnim velikim imenima posebno se izdvaja upravo srpsko-bjeloruski tandem, koji je odmah privukao ogromnu pažnju javnosti.

Miks dubl format prošle godine pokazao se kao veliki hit, mečevi su kraći i dinamičniji i prije svega služe kao "zagrijavanje" za ono glavno što slijedi.

Đoković i Sabalenka ipak neće biti jedina atrakcija, jer će na terenu biti još nekoliko spektakularnih kombinacija. Elena Ribakina igraće sa Tejlorom Fricom, Mira Andrejeva sa Andrejem Rubljovom, Iga Švjontek sa Kasperom Rudom, dok će u miksu nastupiti i Dijana Šnajder i Danil Medvedev, Tejlor Taunsend i Aleksander Zverev, kao i Naomi Osaka i Kei Nišikori.

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