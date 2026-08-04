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"Neko je potpisao, dobili smo zabranu": Lazović ne može da vjeruje šta se dešava u Partizanu

"Neko je potpisao, dobili smo zabranu": Lazović ne može da vjeruje šta se dešava u Partizanu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Lazović otkriva nove probleme u Partizanu: zabrana zbog neplaćenih obaveza Gohovom menadžeru. Šta dalje čeka crno-bijele?

Zabrana Partizanu zbog neplaćenih obaveza Gohovom menadžeru Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U Partizanu je ovih dana ponovo vanredno nakon što je aktuelno rukovodstvo objavilo da će napustiti klub ukoliko Saša Ilić ne uvede ekipu u grupnu fazu Lige konferencija, a na sve to stižu i druge obaveze koje otežavaju funkcionisanje crno-bijelih. Novi problem je Jung-Džun Goh.

Južnokorejski fudbaler otišao je zimus iz Partizana, a nove obaveze za njega tek pristižu, pa je tako menadžer tražio svoj dio, onaj koji mu se duguje još po Gohovom dolasku prije dvije godine.

"Evo, dok sam dolazio do vas stigla nam je druga zabrana. Menadžer Goha traži svoju komisiju, koju je neko potpisao. Ništa tu nije sporno, ali Partizan to mora da plati. Radi se o sumi od 35.000 evra", otkrio je Danko Lazović u podkastu "MozzartSporta" i time je sve rekao kakva je situacija trenutno u Humskoj.

Kada god crno-bijeli zakrpe neku rupu, pojavi se novi "kostur iz ormana" koji otežava rad u Humskoj, i tako u nedogled od promjene rukovodstva koje je zateklo nevjerovatne stvari od prethodne uprave.

U međuvremenu, "Apel za spas Partizana" tražio je od aktuelnog rukovodstva da odmah podnese ostavke i da ne čeka kraj u kvalifikacijama za Ligu konferencija, što je otvorilo "novi front" u Humskoj, gdje nas najvjerovatnije vrlo brzo čekaju novi izbori i nova previranja.

BONUS VIDEO:

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02:59
Saša Ilić nakon kiksa Partizana protiv IMT
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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Tagovi

Jung-Džun Goh Partizan dug

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