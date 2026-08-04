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Đoković želi revoluciju u tenisu, odmah dobio odgovor: "Ne slažem se"

Đoković želi revoluciju u tenisu, odmah dobio odgovor: "Ne slažem se"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković iznio je stav o promieni bodovanja u tenisu i izazvao "lavinu" komentara

Novak Đoković o promjeni teniskih pravila bodovanja Izvor: Jean-Francois Badias/AP

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bez dileme je otkrio koji stav bi branio do srži. Riječ je o promjeni načina bodovanja koje bi i znatno skratilo mečeve. Međutim, mišljenje rođenog Beograđanina nije se dopao svima, pa je na društvenim mrežama riješio da reaguje novinar Hoze Moron.

"Ne slažem se sa Đokovićem po ovom pitanju. Ovo je promjena koju bih ja predložio u tenisu. Jedino što bih ja dodao jeste ukidanje prednosti i uvođenje odlučujućeg poena (golden point), dok bih sve ostalo ostavio isto", napisao je Moron na Tviteru.

Šta je rekao Novak Đoković?

Novak Đoković odgovorio je na pitanje koje mišljenje o tenisu bi branio bez obzira na kritike koje bi zbog njega mogao da dobije. Najbolji teniser svih vremena bez dileme je iznio stav da bi voleo da vidi promenu sistema bodovanja, iako je svjestan da se mnogi sa tim neće složiti. U razgovoru sa influenserom Nikom Kutrakosom objasnio je da smatra kako bi drugačiji format skratio mečeve na oko dva sata i donio korist cijelom sportu.

  • Nik: "Koje je jedno mišljenje ili stav o tenisu za koje biste se držali do kraja, bez obzira na to koliko biste kritika zbog njega dobili."
  • Novak: "Mišljenje koje zastupam je da treba promijeniti format bodovanja. Nema više igranja do šest osvojenih gemova u setu, već bi set trebalo igrati do četiri gema, možda čak i bez prednosti, uz mečeve na tri dobijena seta. Tako bi se dužina mečeva zadržala u okviru od dva sata, što bi bilo najbolje za sve."

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Novak Đoković Tenis pravila

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