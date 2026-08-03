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Đokovića pitali koji stav će braniti do smrti: "To je najbolje za sve"

Đokovića pitali koji stav će braniti do smrti: "To je najbolje za sve"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića pitali su koje će mišljenje zastupati do kraja živa, ma koliko ono bilo kompromitujuće

Novak Đoković o promjeni teniskih pravila Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković upitan je za mišljenje koje će braniti do kraja života, ma koliko ono nepopularno bilo. Najbolji svih vremena imao je jasan stav na pitanje influensera Nika Kutrakosa. Želi promjenu pravila u tenisu, na koju mnogi vjerovatno nisu spremni, ali prema njegovoj ideji mečevi bi trajali dva sata, jer bi sistem bodovanja bio drugačiji.

  • Nik: "Koje je jedno mišljenje ili stav o tenisu za koje biste se držali do kraja, bez obzira na to koliko biste kritika zbog njega dobili?
  • Novak: "Mišljenje koje zastupam je da treba promijeniti format bodovanja. Nema više igranja do šest osvojenih gemova u setu, već bi set trebalo igrati do četiri gema, možda čak i bez prednosti, uz mečeve na tri dobijena seta. Tako bi se dužina mečeva zadržala u okviru od dva sata, što bi bilo najbolje za sve." 

Zanimljivo je to da bi Novak žrtvovao jednu od najvećih prednosti. Nema mnogo tenisera koji mogu da mu pariraju u pet sati borbe. Osim "sitnice" da je najbolji svih vremena poslije 24 grend slem titule, Novak je poznat i po mentalnoj snazi i izdržljivosti. U mnogim trilerima u režiji olimpijskog šampiona iz Pariza izlazio je kao pobjednik samo zbog ove moći koju posjeduje, koja ga jasno razlikuje od mnogo igrača na turu.

Ujedno, da tenis oduvijek posluje po ovim pravilima propustili bismo bar dva istorijska meča - onaj petosatni maraton protiv Rafaela Nadala na Australijan openu 2012. ili onaj nestvarni preokret na Vimbldonu protiv Rodžera Federera 2019. 

S druge strane, mečevi bi sigurno bili dinamičniji, brži i, po svemu sudeći, nepredvidljiviji, s obzirom na to da bi igrači bili znatno odmorniji. Prema tome, izjava Novaka Đokovića, koliko god bila drugačija i pomalo revolucionarna, ima izuzetnu težinu s obzirom na to da dolazi od sportiste sa izuzetnom reputacijom.

Ideja Novaka Đokovića pokrenula je debatu na društvenim mrežama. Bilo je skandaloznih odgovora - od onih koji vjeruju da je izdržljivost jedina prednost najboljeg svih vremena, pa sve do onih koji su saglasni sa Srbinom i žele kraće i dinamičnije mečeve.

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Novak Đoković Tenis

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