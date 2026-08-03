Stanković poveo najnovije pojačanje u Mađarsku: Zna se na koga računa u borbi za Ligu šampiona

Crvena zvezda računa na Derika Lukasena za meč protiv Hapoela u Mađarskoj.

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Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraju protiv Hapeol Ber Ševe, a zbog nestabilne situacije u Izraelu taj meč je na programu u Mađarsku. Crveno-bijele čeka kraće putovanje, ali i neobični uslovi za igru - biće gosti u malom mađarskom mjestu na samom zapadu zemlje, bliže Gracu nego velikim gradovima u Mađarskoj. Dejan Stanković je odlučio koga vodi na taj put.

Među fudbalerima koji su se našli na spisku putnika za Mađarsku je i najnovije pojačanje tima, štoper Derik Lukasen koji još nije zabilježio debitantski nastup u crveno-bijelom dresu. Nekadašnji fudbaler Pafosa učestvovao je na Svjetskom prvenstvu sa reprezentacijom Gane, pa tek onda potpisao ugovor i kasno se priključio svojim novim saigračima.

Teško je očekivati da će Dejan Stanković od prvom minuta ukazati šansu Lukasenu, koji nije imao mnogo vremena da upozna ekipu. Na spisku nisu štoper Rodrigao, vezni fudbaler Mahmudu Bađo, kao i krilni napadači Vladimir Lučić i Daglas Ovusu. Ta četvorica fudbalera nisu licencirana za Evropu, dok je očigledno da u timu nema mjesta ni za Tomaša Hendela koji nije otputovao sa ekipom.

Golmani: Mateuš, Savo Radanović, Ivan Guteša

Odbrana: Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika

Vezni red: Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Kristijan Balov

Napad: Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte.

Crvena zvezda meč protiv Hapoela u Mađarskoj igra u utorak od 19.30, dok će istom timu biti domaćin u revanšu 11. avgusta od 20.00. Ukoliko Crvena zvezda obezbijedi plej-of za Ligu šampiona tamo će joj rival biti pobjednik dvomeča Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan), a ukoliko ispadne u plej-of za Ligu Evrope igraće protiv Viktorije Plzenj.