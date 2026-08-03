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Katastrofalan žrijeb za Zvezdu u Ligi Evrope: Biće lakše protiv Hapoela nego u plej-ofu

Katastrofalan žrijeb za Zvezdu u Ligi Evrope: Biće lakše protiv Hapoela nego u plej-ofu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Veoma nepovoljan žrijeb za Crvenu zvezdu, ako u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona izgubi od Hapoel Berševe. Protivnik bi u tom slučaju bila Viktorija Plzenj.

Crvena zvezda protiv Viktorija Plzenj u plej-ofu Lige Evrope ako ispadne od Hapoela Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su tačno u podne saznali da ih put u Ligu šampiona nakon dvomeča sa Izraelcima koji igraju u Mađarskoj vodi preko Danske ili Azerbejdžana, a ubrzo nakon toga srpski šampion našao se na novom žrijebu. Određeno je i kojom će stazom tim Dejana Stankovića do ligaške faze u Ligi Evrope, ako izgubi od Hapoela iz Berševe.

Crvena zvezda će, u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ako stigne u tu fazu takmičenja - igrati protiv Viktorije iz Plzenja. Jedan od najboljih čeških timova biće posljednja prepreka Zvezde u kvalifiakcijama ukoliko crveno-bijeli izgube dvomeč protiv Hapoel Berševe. Ovo su svi parovi plej-ofa za Ligu Evrope:

  • Trabzonspor - Ferencvaroš/Gornjik
  • KuPS/Univerzitate Krajova - Ararat/Celje
  • Sent Trujden - Linkoln Red imps/Omonija
  • Hapoel Berševa/Crvena zvezda - Viktorija Plzenj
  • Šamrok Rovers/Egnatija - Lilestrom
  • Jagelonija/Rendžers - Larn/Iberija 1999
  • Mjelbi/Slovan Bratislava - Pafos/RB Salcburg
  • Levski Sofija/Kairat - PAOK/Anderleht
  • Leh/KI Klaksvik - Tuh/Vikingur
  • Hradec Kralove/Bešiktaš - Dinamo Zagreb/Kauno Žalgiris
  • Benfika/Harts - Orhus/Sabah
  • OFI Krit - Makabi Tel Aviv/CSKA Sofija

Plasman u ligašku fazu Lige Evrope već su obezbijedili Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Milan, Juventus, Real Sosijedad, Selta, Hofenhajm, Bajer Leverkuzen, Olimpik Marsej, Ren, AZ Alkmar i Torense. Svi ostali učesnici biće poznati nakon što se završe kvalifikacije.

Podsjećamo, Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv ekipe Hapoel Berševa. Prvi meč igra se u utorak uveče u mađarskom gradu Sombathelj, dok je revanš naredne srijede u Beogradu. Ukoliko Zvezda prođe najbolji izraelski tim, u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv danskog Orhusa ili azerbejdžanskog Sabaha.

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Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope Viktorija Plzenj

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