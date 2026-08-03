Veoma nepovoljan žrijeb za Crvenu zvezdu, ako u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona izgubi od Hapoel Berševe. Protivnik bi u tom slučaju bila Viktorija Plzenj.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su tačno u podne saznali da ih put u Ligu šampiona nakon dvomeča sa Izraelcima koji igraju u Mađarskoj vodi preko Danske ili Azerbejdžana, a ubrzo nakon toga srpski šampion našao se na novom žrijebu. Određeno je i kojom će stazom tim Dejana Stankovića do ligaške faze u Ligi Evrope, ako izgubi od Hapoela iz Berševe.

Crvena zvezda će, u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, ako stigne u tu fazu takmičenja - igrati protiv Viktorije iz Plzenja. Jedan od najboljih čeških timova biće posljednja prepreka Zvezde u kvalifiakcijama ukoliko crveno-bijeli izgube dvomeč protiv Hapoel Berševe. Ovo su svi parovi plej-ofa za Ligu Evrope:

Trabzonspor - Ferencvaroš/Gornjik

KuPS/Univerzitate Krajova - Ararat/Celje

Sent Trujden - Linkoln Red imps/Omonija

Hapoel Berševa/Crvena zvezda - Viktorija Plzenj

Šamrok Rovers/Egnatija - Lilestrom

Jagelonija/Rendžers - Larn/Iberija 1999

Mjelbi/Slovan Bratislava - Pafos/RB Salcburg

Levski Sofija/Kairat - PAOK/Anderleht

Leh/KI Klaksvik - Tuh/Vikingur

Hradec Kralove/Bešiktaš - Dinamo Zagreb/Kauno Žalgiris

Benfika/Harts - Orhus/Sabah

OFI Krit - Makabi Tel Aviv/CSKA Sofija

Vidi opis Katastrofalan žrijeb za Zvezdu u Ligi Evrope: Biće lakše protiv Hapoela nego u plej-ofu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Plasman u ligašku fazu Lige Evrope već su obezbijedili Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Milan, Juventus, Real Sosijedad, Selta, Hofenhajm, Bajer Leverkuzen, Olimpik Marsej, Ren, AZ Alkmar i Torense. Svi ostali učesnici biće poznati nakon što se završe kvalifikacije.

Podsjećamo, Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv ekipe Hapoel Berševa. Prvi meč igra se u utorak uveče u mađarskom gradu Sombathelj, dok je revanš naredne srijede u Beogradu. Ukoliko Zvezda prođe najbolji izraelski tim, u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv danskog Orhusa ili azerbejdžanskog Sabaha.

Bonus video:

Pogledajte 00:45 Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)