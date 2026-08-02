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Vasilije Kostov na pragu senzacionalnog transfera

Vasilije Kostov na pragu senzacionalnog transfera

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov mogao bi put Italije.

Vasilije kostov na meti intera Izvor: MN PRESS

Bile su utihnule priče oko transfera Vasilija Kostova proteklih nedjelja, ali iz Italije stižu senzacionalne informacije. Kako prenosi "Foot Mercato", za perspektivnog igrača Crvene zvezde zainteresovan je milanski Inter. Nema konktetnijih detalja oko visine obeštećenja i uslova, ali se navodi da je šampion Serije A ušao u pregovore sa crveno-bijelima.

Ranije su se kao zainteresovani spominjali Arsenal i Borusija Dortmund, ali "veze" za prelazak u Inter su jače. Prema ranijim najavama sa Marakane, Kostov ne može da ide dok neko ne plati 20 miliona evra, a za italijanskog velikana to ne bi trebalo da bude preveliki problem.

 Kako se navodi, porodica Kolarov ima bitnu ulogu u potencijalnom transferu. Bivši kapiten Srbije je prvi pomoćnik treneru Intera, Kristijana Kivua, dok je Nikola, njegov brat, upravo menadžer Kostova.

Kostov bi trebalo da ostane u Beogradu makar do završetka evropskih kvalifikacija, pošto je od starta sezone ubjedljivo najbolji igrač u timu Dejana Stankovića.

Bio je strijelac na svakoj od tri utakmice na kojima je nastupio. Dao je dva gola protiv Mačve, uz jednu asistenciju, pogodio je protiv Vojvodine, kao i u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna u Sjevernoj Irskoj.

BONUS VIDEO:

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00:35
Stanković podigao Kostova posle gola Zvezde na derbiju
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)

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Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda Inter

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