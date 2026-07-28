Crvena zvezda zarađuje prodajom mladih talenata, ali Vasilije Kostov je postao ključni igrač i to je velika razlika u odnosu na "lakše podnošljive" transfere Maksimovića, Milosavljevića i drugih. Da li će ga klub zadržati ili prodati?

Izvor: MN Press - ilustracija

Crvena zvezda je od januara 2024. godine zaradila više od 60 miliona evra prodajući svoje tinejdžere iz omladinske škole, dok se ovog ljeta očekivala i rekordna suma za Vasilija Kostova. Za sada, Crvena zvezda nije prodala svog bisera jer nije ni dobila ponudu koja bi ju "oborila s nogu", dok je takođe kod njega situacija potpuno drugačija nego kod prethodnika.

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Vasilije Kostov više nije samo najveći talenat Crvene zvezde i njena potencijalno najveća zarada, nego u ovom trenutku i najbolji igrač. I to može da bude problem. Do sada je Zvezda navikla da svoje tinejdžere prodaje prije nego što su postali nezamjenljivi u njenoj igri, koristeći novčana sredstva da uloži u pojačanja na drugim pozicijama, dok je već sada jasno da jednog trenutka kada Kostov ode s "Marakane" - zamjenu će biti gotovo nemoguće pronaći.

Nije kao Maksimović, Milosavljević...

Vidi opis Vasilije Kostov nije više samo najveći talenat Crvene zvezde: "Problem" je što je njen najbolji igrač Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Ako gledamo sve transfere od zimskog prelaznog roka 2024. godine, Crvena zvezda je od svojih tinejdžera zaradila 61,3 miliona: Veljko Milosavljević (15 miliona evra), Andrija Maksimović (14), Jovan Mijatović (8), Kosta Nedeljković (7,6), Ognjen Mimović (6,7), Aleksa Damjanović (5) i Lazar Jovanović (5).

Iako je tu bilo igrača sa ozbiljnom minutažom, prije svih Milosavljević i Maksimović, nijedan od njih nije u trenutku transfera bio i najbolji fudbaler Crvene zvezde. Čak ni blizu samog vrha po važnosti.

Lazar Jovanović i Aleksa Damjanović imali su tek epizodne uloge, Jovan Mijatović je jedno vrijeme davao važne golove, ali je bio tek treći napadač u rotaciji, dok su Kosta Nedeljković i Ognjen Mimović imali uloge startera, ostavili su fantastičan utisak, s tim da opet nisu bili presudni igrači za igru Zvezde. I u trenutku odlaska i dalje su percipirani kao talenti.

Kostov je srce Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Mateuš Magaljaeš briljira na golu, vidjeli smo koliku razliku pravi Rade Krunić, da Aleksandar Katai i dalje "pomjera planine" u Superligi Srbije (vidjećemo da li to i dalje može i Mirko Ivanić koji je pauzirao pola godine), ali kada se podvuče crta - Vasilije Kostov je najvažniji i najbolji igrač Crvene zvezde u ovom trenutku.

Dobio je šansu kod Vladana Milojevića i vratio golom protiv Porta, a potom je kod Dejana Stanković nastavio da raste poput kvasca. Na kraju je sezonu završio sa nevjerovatnom statistikom - 14 golova i sedam asistencija.

Sa samo 18 godina postao je "srce" Crvene zvezde i igrač bez koga se ne može zamisliti igra šampiona Srbije, a čini se da je to još izraženije na početku nove takmičarske godine. Kostov, koji je preskočio Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina, ima već četiri gola i asistenciju u 2026/27. A odigrao je tek tri meča.

Hoće li Zvezda prodati Kostova?

Izvor: MN PRESS

Činilo se da će i Kostov napustiti Crvenu zvezdu čim proslavi 18. rođendan, kao i godinu dana ranije Andrija Maksimović. Za sada, Zvezda je bliža da ga ostavi u timu, posebno ako ostvari ciljeve i plasira se u Ligu šampiona - a za mladog fudbalera ne bude ponude koja bi raspametila čelnike.

Ko hoće Kostova? Za sada su se interesovali Arsenal, PSŽ, Borusija Dortmund, Inter, Bajern Minhen i u poslednje vreme Brajton i Fulam.

Zvezda ne planira da ga proda za manje od 25 miliona evra i ozbiljne procente od iduće prodaje, značajno pazeći i na to da i Kostovu "pogodi klub" u kome će nastaviti da se razvija još brže nego što je to danas slučaj u Superligi, koju je prevazišao.

Zato će ga biti nemoguće zamijeniti i Crvena zvezda već zna da ne može da ulazi u trku za fudbalera koji bi mogao da ga naslijedi. To su već fudbaleri daleko van njene platežne moći, što uostalom govori i njegova cijena. Zato treba očekivati da Zvezda nastavi tamo gdje je stala - da "napravi" nasljednika Vasilija Kostova. I već je utisak da bi naredni projekat mogao da bude Dimitrije Šarić, strijelac gola kojim je potvrđena pobeda protiv Vojvodine.

Vidi opis Vasilije Kostov nije više samo najveći talenat Crvene zvezde: "Problem" je što je njen najbolji igrač Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

U pitanju je fudbaler drugačijeg profila doduše, značajno viši od Kostova, koga smo viđali i na krilnoj poziciji, čak i kao napadača, ali pošto ima tek 17 godina, tek je pred njim put profilisanja. Uz njega, na vrata prvog tima kuca i Ognjen Matanović.

"Najbolji igrači Crvene zvezde tek dolaze! Što idemo više ka mlađim kategorijama, to su sve talentovanije i talentovanije generacije. Prvom timu su priključeni momci 2008. godište Luka Zarić, Dimitrije Šarić, Vasilije Subotić... Tu je i golman Savo Radanović 2009. godište, zatim Dragan Anokić, Matej Strika... Dolazi nam plejada mladih igrača", rekao je u nedavnom intervjuu za "Kurir" Zvezdan Terzić.

"Onda, 2010. godište Ognjen Matanović, vjerovatno najtalentovaniji igrač čitave omladinske škole. Tu su još tri momka 2010. godište Luka Trpevski, Mihajlo Kresoja, Mihailo Radović. Zatim Veljko Berić 2011. godište. Tek nam dolaze najtalentovanija djeca. Tako da za Crvenu zvezdu nema bojazni. To je sve produkt ozbiljnog, dugoročnog i sistemskog rada. I velikih ulaganja".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:25 Vasilije Kostov gol u derbiju Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO, Milutin Vujičić)