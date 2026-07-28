Derek Vilis je šesto pojačanje Partizana!

KK Partizan je potpisao ugovor sa Derekom Vilisom, koji postaje šesto pojačanje crno-bijelih za narednu sezonu.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan potpisao je danas ugovor sa Derekom Vilisom (31, 206 cm) koji je tako postao već šesto pojačanje crno-bijelih za narednu sezonu. Potpisao je ugovor na dvije sezone.

Dugo se nagađalo koga je to Partizan najavio kao šesto pojačanje - i to nisu ni Vendel Mur ni Kajl Olmen - nego je u pitanju ipak doskorašnji igrač Pariza. O njemu se tek u posljednje vrijeme nešto više pričalo kao o potencijalnom pojačanju Partizana, a ispostavlja se da je s njim kompletirana "unutrašnja linija" jer će Vilis biti direktna zamjena za Dilana Osetkovskog.

Ko je Derek Vilis?

U pitanju je klasičan krilni centar odnosno "četvorka". Derek Vilis iza sebe solidnu sezonu u Evroligi gdje je prosječno bilježio 5,8 poena, 3,9 skokova i 1,2 asistencije, dok je za dva poena šutirao 55 odsto, a za tri poena 37 odsto, što ga je učinilo atraktivnom opcijom na tržištu.

Vilis je imao bolje brojke u francuskom prvenstvu, prosječno bilježeći 7,6 poena, 4,8 skokova, 1,2 asistencije i 0,8 ukradenih lopti za manje od 19 minuta po utakmici, uz impresivnih 65 odsto šuta za dva poena i 43 odsto za tri poena.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Inače je iz Luivila (Kentaki), a upravo je išao i na prestižni koledž iz ove američke države. Nije na kraju izabran na NBA draftu, tako da je preko razvojne lige stigao do Evrope. Igrao je u Njemačkoj za Getingen i Ulm, pa u Italiji za Brindisi, bio je u Huventudu, Veneciji, dvije sezone u Efesu, pa u Parizu prošle godine.

Ko je došao, a ko otišao iz Partizana?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ovog ljeta vrlo je "prometno" u Partizanu i kao što je poznato ugovore su produžili Vanja Marinković, Tonje Džekiri i Karlik Džouns, dok su stigla i zanimljiva pojačanja. Osim pomenutog Vilisa, Partizan je doveo još i Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića i Luku Vildozu.

Partizan se, za sada, javno zahvalio sljedećim igračima i poželio im sreću u nastavku karijere:

Dvejnu Vašingtonu (prešao u Bajern)

Niku Kalatesu (prešao u PAOK)

Sterlingu Braunu (otišao u Žalgiris, Partizan dobio obeštećenje)

Dilanu Osetkovskom (prešao u Valensiju)

Isaku Bongi (platio 700.000 evra da pređe u Panatinaikos)

Aleksa Radanov (otišao iz kluba, traži novi tim)

Šejk Milton

Bruno Fernando (prešao u Efes)

Aleksej Pokuševski

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