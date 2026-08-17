Počela prodaja ulaznica za utakmicu Borca i Vikingura u Banjaluci

Fudbaleri Borca već u četvrtak gostuju u Rejkjaviku ekipi Vikingura u plej-ofu Konferencijske lige, a navijači crveno-plavih već mogu kupiti ulaznice za revanš na banjalučkom Gradskom stadionu.

Izvor: Facebook/FK Borac

Izabranike Vinka Marinovića očekuje novi veliki evropski izazov protiv predstavnika Islanda.

Vikingur će već za tri dana ugostiti Banjalučane u Rejkjaviku s početkom u 20 časova, a u naredni četvrtak je revanš meč u Banjaluci.

Svi navijači koji žele pružiti podršku crveno-plavima svoje ulaznice mogu nabaviti već danas putem zvaničnog veb-sajta, dok slobodna prodaja na prodajnim mjestima startuje u utorak, 18. avgusta.

Cijene ulaznica po tribinama

Istok: 10 KM

Zapad (Sektor A i D): 20 KM

Zapad (Sektor B i C): 30 KM

Prodajno mjesto i radno vrijeme

Ulaznice se u fizičkoj prodaji mogu kupiti u Zvaničnoj klupskoj prodavnici FK Borac (na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske) u periodu od 13.00 do 20.00 časova.

Važne napomene za navijače

Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice.

Vlasnici sezonskih karata imaju obezbijeđen ulaz za sve utakmice kvalifikacija za evropska takmičenja na Gradskom stadionu.

Veliki meč zakazan je za 27. avgust s početkom u 20.30 časova.

“Za Borac, za Banjaluku - svi na Gradski”, poručeno je iz banjalučkog kluba.

(MONDO)