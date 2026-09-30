Vranješ spriječio bruku Borca, Ćetković izborio prolaz dalje! Šampion BIH izbacio četvrtoligaša poslije penala!

Borac eliminisao četvrtoligaša, ekipu Čelinca, poslije penal-serije u kojoj je Ćetković odbranio dva udarca sa bijele tačke.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac počeo je odbranu trofeja u Kupu Republike Srpske gostovanjem u Čelincu, a prolaz u osminu finala obezbijedio je tek poslije penal-serije.

Šampion BIH bio je na pragu eliminacije od ekipe iz četvrog ranga takmičenja, pošto je Čelinac poveo već u petom minut odličnim udarcem Eskića.

Bruku Banjalučana na startu takmičenja u Kupu RS spriječio je Stojan v ranješ pogotkom za izjednačenje 15 minuta prije kraja. Uspjeli su domaći da sačuvaju remi i izbore penale, ali tamo ih je čekao Nikola Ćetković.

Dva jedanesterca odbranio je golman Borca, još jedan je zavrršio pored gola, a Vranješ, Kukavica i na kraju Paskval bili su precizni i crveno-plavi su stigli do ukupne pobjede 4:1 (1:1, 0:1)

PENALI

0:0 Ćetković brani penal Dubravca.

0:1 Vranješ pogađa pod prečku.

0:1 Amidžić je poslao Ćetkovića u suprotnu stranu, ali lopta odlazi pored gola.

0:2 Kukavica je pogodio za dva gola prednosti u penal-seriji.

0:2 Ćetković brani jedanaesterac Mizdraku.

0:3 Paskval je pogodio, Borac je prošao dalje.

TOK UTAKMICE:

Šampion BIH gubio je 1:0 od Čelinca nakon prvih 45 minuta duela na stadionu Tukovi u kojem je trener Banjalučana Vinko Marinović izveo ekipu sastavljenu od igrača koji imaju manju minutažu.

Već u petom minutu popularni „Čelzi“ je stigao do velikog iznenađenja kada je Eskić majstorski sa 20 metara iskosa sa lijeve strane pogodio suprotni ugao Ćetkovićevog gola.

Ostatak prvog poluvremena protekao je u inicijativi Borca koji je stvarao šanse, ali nije uspjevao da probije disciplinovanu odbranu domaćih.

U 18. minutu Paskval je šutirao glavom pored gola nakon ubacivanja Vukovića iz slobodnog udarca, a u narednom napadu Banjalučana šutirao je Vranješ pored gola.

Uzvratio je Amidžić udarcem sa 20 metara sa istim ishodom, a onda su uslijedile nove prilike gostiju. Uspio je Karlo Perić da pogodi stativu, a u 30. minutu Kunić je imao dobru priliku kada je nešto sporiju loptu poslao glavom preko gola sa nekih pet metara.

Samo dvije minute kasnije Vranješ je iz slobodnog udaraca sa 25. Metara šutirao u same rašlje, ali je Vojvodić to odbio u korner sjajnom odbranom.

Golman Čelinca u 44. minutu je ponovo spasio svoj gol odbranivšu šut Kunića sa pet metara.

Redali su se napadi Borca u drugom poluvremenu, a onda je Vranješ pogodio za izjednačenje u 76. minutu lijepim pogotkom poslije centaršuta Jakšića.

Poslije samo 120 sekundi mogao je Borac do potpunog preokreta, Milak je šutirao glavom iz blizina, ali Vojvodić brani, a onda Kukavica šalje loptu preko gola.

Imao je Borac malo i sreće šest minuta prije kraja kada je poslije prekršaja Jovića koji je bio i zadnji igrač odbrane Aleksić dosudio slobodan udarac za domaće, ali je defanzivac gostiju prošao bez ikakvog kartona.

Imao je Borac u sudijskoj nadoknadi još jednu priliku, ali i to je otišlo pored gola i nakon 1:1 meč odlučuju penali.

ČELINAC: Vojvodić, Radosavac, Mizdrak, Dujaković, Eskić, Babić, Amidžić, Tomić, Dubravac, Nešić, Krminac

BORAC: Ćetković, Rogan, Paskval, Jović, Riđan, Morankić, Kukavica, Vuković, Vranješ, Kunić, Perić