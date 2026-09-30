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Novak Đoković jednom rečenicom izazvao delirijum u Pekingu

Novak Đoković jednom rečenicom izazvao delirijum u Pekingu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je poslije pobjede na turniru u Pekingu pričao na kineskom i izazvao je delirijum na tribinama.

novak djokovic izazvao delirijum u kini Izvor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Novak Đoković upisao je 30. pobjedu na turniru u Pekingu. Pobijedio je Nuna Boržeša - 6:3, 7:6 (7:2). A, onda je oduševio sve na stadionu kada se obratio na kineskom. Prvo je rekao zdravo na kineskom i izazvao delirijum na tribinama. Onda je nastavio da priča na kineskom, uspio je da sklopi rečenicu na njihovom jeziku i dobio aplauze i ovacije. Rekao im je da je srećan i da voli da igra u Kini.

"Volim Peking zaista. Mogu sada da pričam na engleskom. Prvo da kažem da mi je zadovoljstvo što sam na svom srećnom mjestu poslije 11 godina. Imam savršen rekord ovdje, nisam 11 godina bio, što je predugo. Hvala vam što ste napunili stadion. Sjajno je vidjeti ovoliko ljudi, atmosfera je fenomenalna, učinili ste da ovo veče bude baš posebno.

Prokomentarisao je i savršen skor od 30-0. Ne zna šta je tajna toga.

"Ne znam, kombinacija različitih stvari, volim da igram ovdje zbog ljubavi, atmosfere i sve što dobijam ovdje godinama. Uslovi takođe, brzina terena. Odgovara mi igranje u noćnom terminu. Drugačiji sam igrač nego što sam bio prije 11 godina. Nadam se da ću uspjeti da nastavim niz i u narednom meču.

"Mnogo mi je to pomoglo, učim od ljudi u Kini"

Dan prije meča je pokazao koliko voli i poštuje kinesku kulturu. Učio je vježbe disanja, tai-či, kaligrafiju, pokazao je koliko mu sve to prija.

"Da, naravno da su pomogle. Imali smo divne aktivnosti u Letnjoj palati. To je prelijepo mjesto, jedno od najljepših koje sam vidio, Kina ima toliko toga da ponudi o tradiciji, kulturi. Volim da isprobam te drevne tehnike kretanja, disanja, mnogo toga ima da se nauči od ljudi u Kini. To je jedan od razloga što sam kroz karijeru igrao toliko dobro ovdje, osjećam se kao kod kuće", zaključio je Đoković.

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01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Novak Đoković

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