Gvardiola stao uz Mančester siti: "Ovdje sam, više nego ikad"

U najnovijem skandalu, Mančester siti je proglašen krivim za 114 tačaka optužbe, a Gvardiola se oglasio u odbranu kluba.

Izvor: FRANK AUGSTEIN/AP

Mančester siti proživljava verovatno najmračnije dane postojanja, pošto se suočava sa teškim problemima i optužbama. Engleski tim je u središtu dešavanja otkako je klub proglašen krivim za 114 tačaka optužbe za kršenje pravila Premijer lige. Čovjek koji je ravno 10 godina vodio ovaj tim , bio je dio uspona i padova, rešio je da se oglasi.

"Želim da svaki navijač Mančester sitija širom svijeta zna da sam ovdje, više nego ikad. Uvijek sam bio, i uvek ću biti, uz svoj klub, svog vlasnika, predsjednika, Ferana, igrače, stručni štab, Enca i vas, naše jedinstvene navijače.

Budimo jasni: kroz ovo ćemo proći zajedno. Volim vas sve", napisao je Pep Gvardiola u objavi na Instagram profilu u kojoj je podijelio još nekoliko fotografija vezanih za Mančester siti.

Oglasila se Premijer liga

Izvršni direktor Premijer lige Ričard Masters oglasio se ovim povodom: "Osnovna odluka utvrđuje činjenice o onome što se događalo u Mančester sitiju tokom tog perioda. U njoj se detaljno navodi kako je klub sistematski kršio pravila Premijer lige gotovo čitavu deceniju. Ona takođe potvrđuje opravdanost odluke Premijer lige da pokrene ovaj postupak protiv Mančester sitija. Iako je dosadašnji proces bio dug i težak, Liga je ostala odlučna u nameri da se činjenice utvrde nezavisno."

Nezavisna komisija utvrdila da je Siti kriv i zato što u većini slučajeva nije sarađivao u istrazi. Komisija je utvrdila da je Siti koristio šeme kojima je "vještački uvećavao prihode kluba i smanjivao troškove za više od 900 miliona funti tokom spornog perioda", kako bi izgledalo da ispunjava finansijska pravila.

Navodi se da je Siti između sezona 2009/10 i 2017/18 sklapao "fiktivne" ugovore sa pojedinim partnerima, odnosno ugovore koji nisu prikazivali stvarni dogovor između strana. Klub je, prema nalazima komisije, takođe podnosio netačne finansijske izvještaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora.

Oglasio se i Mančester siti

Mančester siti je saopštio da ne prihvata optužbe i da je nevin. Iz kluba su jasno naveli:

"Klub je nevin za optužbe koje je iznela Premijer liga i postoji obimna količina nepobitnih dokaza koji potvrđuju sve naše stavove u ovom slučaju. Klub će stoga biti neumoljiv i, kada bude potrebno, proaktivno će koristiti sve odgovarajuće regulatorne i pravne forume", naglašeno je u saopštenju.