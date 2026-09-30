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Đoković se namučio za 30. pobjedu u Pekingu: Novak mora mnogo bolje ako želi titulu

Đoković se namučio za 30. pobjedu u Pekingu: Novak mora mnogo bolje ako želi titulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković na startu turnira u Pekingu uz mnogo problema srušio Nuna Boržeša.

Novak Đoković se namučio za prvu pobjedu u Pekingu Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Uskoro opširnije...

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Novak Đoković Tenis

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