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Ivan Perišić na udaru, mnogi ga ismijavaju: Hrvat molio Jamala za dres na poluvremenu

Ivan Perišić na udaru, mnogi ga ismijavaju: Hrvat molio Jamala za dres na poluvremenu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Na utakmici između Španije i Hrvatske dogodila se jedna neobična situacija pošto je Ivan Perišić tražio Laminu Jamalu dres na poluvremenu.

Ivan Perišić tražio dres od Lamina Jamala Izvor: Printscreen/X/Diario AS

Španija je deklasirala Hrvatsku u meču grupne faze Lige nacija - 4:1. Lamin Jamal bio je dvostruki strijelac i upravo je mladi španski fudbaler obilježio ovaj meč zbog dvije situacije. I ne, ne radi se o njegovim golovima iako su bili veoma lijepi.

U pitanju je razmjena dresova sa Ivanom Perišićem i Lukom Modrićem. Ivana mnogi ismijavaju i napadaju zbog poteza i svega što se dogodilo. Naime, Perišić je na poluvremenu zamolio Jamala da mu da dres. Nešto što se zaista rijetko viđa. Posebno ne na utakmici koja nije prijateljska, već takmičarska kakva je ova bila. I to kada su Hrvati imali aktivan rezultat (2:1).

Jamal mu je izašao u susret, razmijenili su dresove, a čak je i Joško Gvardiol prišao i pružio ruku Jamalu koji je u tom prvom dijelu igre bio strijelac i asistent.

Perišić se tako sada našao na udaru zbog tog poteza, a na terenu je bio do 72. minuta kada ga je zamijenio Franjo Ivanović.

Ovacije za Modrića, pa razmjena dresa

Luka Modrić je na teren kročio tek u 81. minutu kada je zamijenio Petra Sučića. Cijeli stadion u Sevilji ga je pozdravio aplauzima i tako pokazao koliko cijene sve što je Hrvat uradio u karijeri. Po završetku meča su Modrić i Jamal razmijenili dresove, tako da je Lamin dva puta u jednom meču poklanjao svoj dres.

"Šta sam mu rekao? Ništa posebno stvarno. Poželio sam mu sreću i rekao da se vidimo u drugom meču u Hrvatskoj", rekao je Jamal.

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Tagovi

Liga nacija Španija Hrvatska Lamin Jamal Ivan Perišić

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