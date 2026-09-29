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Prvak svijeta razbio Hrvatsku: Ovacije za Luku Modrića u Španiji

Prvak svijeta razbio Hrvatsku: Ovacije za Luku Modrića u Španiji

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Španija ubjedljivo pobedila Hrvatsku (4:1) u Ligi nacija, a cijeli stadion Sevilje ustao i aplaudirao Luki Modriću kad je ušao u igru.

Spanija pobijedila hrvatsku uz ovacije stadiona luki modricu Izvor: Lopez Sheridan/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Španije ubjedljivo je pobijedila Hrvatsku 4:1 (2:1) u derbiju večeri Lige nacija. Golovima Lamina Jamala u 2. i 63. minutu, Marka Pubilja u 31. i Nika Vilijamsa u 89. minutu prvak Evrope i svijeta je ispisao istoriju. Španija je u Sevilji postala prva ekipa koja je vezala 40 međunarodnih utakmica bez poraza.

Sa druge strane, Hrvatska je poslije pobjede protiv Češkog naišla na prejakog protivnika, koji je znao da poštuje veličinu Luke Modrića. Kada je hrvatski veteran ušao u igru u završnici meča, cijeli stadion je ustao i pozdravio ga aplauzom - za sve što je dao fudbalu i što je pokazivao u Španiji od 2012. do 2025. noseći dres Real Madrida.

Pogledajte tu scenu.

Španija je ovom pobjedom preuzela prvo mjesto na tabeli sa maksimalnih 6 bodova iz prva dva meča, dok je Hrvatska ostala na 3 boda nakon startnog trijumfa nad Češkom.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Španija Hrvatska Luka Modrić

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