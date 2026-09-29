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Evo kada počinje ABA liga: Zvanično je, sudiće nove sudije

Evo kada počinje ABA liga: Zvanično je, sudiće nove sudije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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ABA liga saopštila da počinje u petak, zvanično je.

kada pocinje sezona aba lige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nova sezona ABA lige počeće u petak, utakmicama 2. kola, zvanično je saopšteno. Regionalno takmičenje je potvrdilo da su se stekli uslovi da se na "Jadranu" zaigra, nakon što se liga i predstavnici sudija nisu saglasili oko njihovih primanja.

Utakmice drugog kola AdmiralBet ABA lige i druge nedjelje ABA lige 2 biće odigrane prema ranije utvrđenom rasporedu i u zakazanim terminima, nakon uspješnog rešavanja svih pitanja u vezi sa organizacijom suđenja za sezonu 2026/27. ABA liga j.t.d. sa zadovoljstvom obavještava javnost, na zadovoljstvo svih direktno uključenih - klubova, igrača i trenera, a prije svega brojnih navijača - da su ispunjeni svi neophodni uslovi za početak takmičenja".

"Tokom prethodnih nedjelja uloženi su veliki napori kako bi se pronašla najadekvatnija rješenja u novonastaloj situaciji i prevazišli brojni izazovi, koji su nažalost doveli do odlaganja utakmica prvog kola AdmiralBet ABA lige i prve nedjelje ABA lige 2.Ipak, nova lista sudija formirana je u najkraćem mogućem roku i sada je sve spremno za početak regionalnih takmičenja. Termini i satnice odloženih utakmica prvog kola AdmiralBet ABA lige i prve nedjelje ABA lige 2 biće određeni naknadno".

Ranije u toku dana postalo je definitivno da se ABA liga i sudije nisu dogovorile, pa će čelnik Sudijske komisije počeo da pravi novi spisak arbitara.

Parovi ABA lige

  • Borac Čačak - Široki Brijeg (petak, 2. oktobar, 18.30)
  • Krka - Budućnost (petak, 20.30)
  • Cedevita Olimpija - Cibona (subota, 17)
  • Igokea - Slovan Bratislava (subota, 17)
  • Beč - Kluž (subota, 17)
  • Spartak - Bosna (subota, 19)
  • Ilirija - Dubai (nedelja, 20)
  • FMP - Zvezda (nedelja, 18.00)
  • Partizan - Mega (ponedeljak, 18.30)
  • Zadar - Studentski centar (ponedeljak, 20.30)

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Ostoja Mijailović odgovorio Draganu Bokanu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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ABA liga

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