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Borac osvajač Memorijala "Mladen Žižović": Penali srećni za Banjalučane

Borac osvajač Memorijala "Mladen Žižović": Penali srećni za Banjalučane

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Borac slavio u oba meča na Memorijalnom turniru u Bijeljini.

Vojvodina - Borac Izvor: Screenshot

Fudbaleri Borca iz Banjaluke osvajači prvog Memorijalnog turnira "Mladen Žižović", koji je ovog vikenda održan u Bijeljini.

U meču za trofej Banjalučani su slavili na penale 4:3, nakon što je finalni duel sa Vojvodinom u regularnih 90 minuta završen rezultatom 1:1.

Nakon prvog poluvremena u kojem nisu viđeni golovi, vođstvo Borcu protiv novosadskih "lala" donio je Omar Sijarić. U 75. minutu se dokopao lopte nakon velike greške Pejića, zaobišao i golmana Vojvodine i pogodio praznu mrežu. 

Ipak, u posljednjim trenucima meča Novosađani su izjednačili. U 92. minutu, nakon kornera sa lijeve strane, Pejić se iskupio za veliku grešku kod vodećeg gola "crveno-plavih" i praktično u posljednjim trenucima susreta izjednačio na 1:1 i odveo susret u penale.

Izvor: Screenshot

Banjalučki "crveno-plavi" u penal-lutriji bili su precizniji i slavili 4:3, te tako došli do trofeja u premijernom izdanju Memorijala "Mladen Žižović".

Treće mjesto pripalo je fudbalerima Zrinjskog, koji su minimalnim rezultatom savladali Radnik. Jedini gol na meču postigao je Karlo Stapić.

Podsjetimo, u jučerašnjim polufinalnim mečevima Borac je u pravoj goleadi porazio Radnik 4:3, dok je Vojvodina bila bolja od Zrinjskog, na penale 4:3.

Memorijal je odigran u ćast Mladena Žižovića, nekadašnjeg fudbalera i trenera koji je iznenada preminuo u 45. godini. Žižoviću je 3. novembra prošle godine pozlilo na utakmici u Lučanima između domaće Mladosti i Radničkog iz Kragujevca, čiji je bio trener. Hitna pomoć ekspresno je reagovala i odvezla ga u bolnicu, ali su ljekari mogli samo da ustanove njegovu smrt.

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Tagovi

Memorijal Mladen Žižović FK Vojvodina FK Borac

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