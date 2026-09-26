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Borac i Vojvodina u finalu Memorijala "Mladen Žižović": Nardin Mulahusejnović sa "kreča" srušio svoj bivši klub

Borac i Vojvodina u finalu Memorijala "Mladen Žižović": Nardin Mulahusejnović sa "kreča" srušio svoj bivši klub

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Vojvodina je poslije penala porazila Zrinjski, a posljednji udarac sa 11 metara realizovao je bivši napadač Mostaraca Nardin Mulahusejnović.

Vojvodina pobijedila Zrinjski na Memorijalu Mladen Žižović Izvor: Screenshot

Fudbaleri Vojvodine drugi su finalisti Memorijala "Mladen Žižović", koji se ovog vikenda održava u Bijeljini. 

Nakon što nije bilo pogodaka tokom 90 minuta meča sa Zrinjskim, pristupilo se izvođenju penala koje su Novosađani riješili u svoju korist rezultatom 4:3.

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Već u prvoj seriji je Vojvodina stekla prednost nakon što je Dragan Rosić odbranio udarac Maida Sinanovića, nakon čega je Dejan Zukić savladao Zvonimira Šubarića. Pogađali su u drugoj seriji i Hamza Ljukovac i Njegoš Petrović, da bi u trećoj seriji čuvar mreže Vojvodine upisao novu odbranu.

Ukrotio je šut Vladana Đerića, ali je ostalo 2:1 za Vojvodinu nakon što je golman Zrinjskog odbranio šut Ifeta Đakovca.

U četvrtoj seriji precizni su bili Ante Šunjić i Lazar Ranđelović, da bi na kraju drama bila okončana u petoj seriji. Emin Hrnjić je vratio nadu Zrinjskom, ali je odmah potom dilemu oko pobjednika razriješio bivši prvotimac Mostaraca Nardin Mulahusejnović.

Izvor: Screenshot

U finalu, koje se igra sutra (nedjelja) od 18.00 časova, Vojvodina će igrati protiv Borca, koji je rezultatom 4:3 porazio ekipu Radnika, domaćina turnira. Meč za treće mjesto počeće u 15.00 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Memorijal Mladen Žižović fudbal FK Vojvodina HŠK Zrinjski

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