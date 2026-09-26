Martin Zlomislić oduševio u Poljskoj: "Uvijek si spreman da staneš na gol, nikad ne znaš šta će selektor reći"

Čuvar mreže Karabaga imao je odličnu partiju u Varšavi (0:0).

Izvor: Igor Jakubowski / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je u Varšavi sa Poljskom rezultatom 0:0 na startu B divizije Lige nacija. Najzaslužniji za ovaj ishod bio je golman bh. selekcije Msrtin Zlomislić, koji je u tri navrata tokom drugog poluvremena sjajno intervenisao i omogućio osvajanje boda svom timu.

Donedavni čuvar mreže Rijeke stao je između stativa umjesto povrijeđenog Nikole Vasilja i u potpunosti opravdao očekivanja selektora Sergeja Barbareza.

"Nažalost, Vasilj se povrijedio prije ove utakmice. Uvijek si spreman da staneš na gol, uvijek očekuješ, jer ne znaš šta će selektor reći, koga će odabrati, trojica smo i svako ima podršku. Selektor se ovaj put odlučio za mene. Na kraju je sve prošlo u redu i zadovoljan sam bodom. Siguran sam da ćemo u narednim utakmicama pokazati još bolju igru", rekao je Zlomislić (1998.), kojem je ovo bio četvrti nastup u dresu reprezentacije BiH.

Debitovao je 19. novembra 2024. u Ligi nacija protiv Holandije, a potom stajao na golu u prijateljskim utakmicama sa Maltom i Sjevernom Makedonijom prije nego što je dobio priliku da se predstavi publici u Varšavi.

Ljetos je, nakon pet godina provedenih na Rujevici, potpisao trogodišnji ugovor sa Karabagom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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