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Martin Zlomislić oduševio u Poljskoj: "Uvijek si spreman da staneš na gol, nikad ne znaš šta će selektor reći"

Martin Zlomislić oduševio u Poljskoj: "Uvijek si spreman da staneš na gol, nikad ne znaš šta će selektor reći"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Čuvar mreže Karabaga imao je odličnu partiju u Varšavi (0:0).

Martin Zlomislić o utakmici Poljska BiH Izvor: Igor Jakubowski / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je u Varšavi sa Poljskom rezultatom 0:0 na startu B divizije Lige nacija. Najzaslužniji za ovaj ishod bio je golman bh. selekcije Msrtin Zlomislić, koji je u tri navrata tokom drugog poluvremena sjajno intervenisao i omogućio osvajanje boda svom timu.

Donedavni čuvar mreže Rijeke stao je između stativa umjesto povrijeđenog Nikole Vasilja i u potpunosti opravdao očekivanja selektora Sergeja Barbareza.

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"Nažalost, Vasilj se povrijedio prije ove utakmice. Uvijek si spreman da staneš na gol, uvijek očekuješ, jer ne znaš šta će selektor reći, koga će odabrati, trojica smo i svako ima podršku. Selektor se ovaj put odlučio za mene. Na kraju je sve prošlo u redu i zadovoljan sam bodom. Siguran sam da ćemo u narednim utakmicama pokazati još bolju igru", rekao je Zlomislić (1998.), kojem je ovo bio četvrti nastup u dresu reprezentacije BiH.

Debitovao je 19. novembra 2024. u Ligi nacija protiv Holandije, a potom stajao na golu u prijateljskim utakmicama sa Maltom i Sjevernom Makedonijom prije nego što je dobio priliku da se predstavi publici u Varšavi.

Ljetos je, nakon pet godina provedenih na Rujevici, potpisao trogodišnji ugovor sa Karabagom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Martin Zlomislić BiH fudbal zmajevi Liga nacija

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