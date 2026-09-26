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Istorija: Finska razbila Srbiju, pa uzela bronzu na Evropskom prvenstvu!

Istorija: Finska razbila Srbiju, pa uzela bronzu na Evropskom prvenstvu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selekcija Finske ispisala je istoriju! Uspjela je da savlada Sloveniju 3:0 i osvoji bronzu na Evropskom prvenstvu, svoju prvu medalju u istoriji.

Odbojkaši Finske osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Prije 19 godina Srbija je savladala Finsku u borbi za bronzu na Evropskom prvenstvu u odbojci. Sada je rival bila Slovenija i Finska je konačno osvojila medalju! Nakon dva zlata u Evropskoj ligi zaredom sada su Finci savladali Sloveniju 3:0 (25:23, 25:20, 29:27).

Na kraju je nekoliko grešaka Nika Mujanovića poklonilo ključne poene Fincima i nakon blok auta na udarac Noe Martile došla je prva ikada medalja za finsku odbojku.

Cijeli meč je bio jako neizvjestan, ali su Finci u finišu prvog seta uspeli da dođu do prvog seta, a onda je u drugom viđena rutina. Potom je djelovalo da će Slovenci uzeti makar set, ali se jednostavno to nije desilo. U setu na razliku uzet je poen koji je donio veliku radost.

Nakon što je Finska u grupi pokazala moć protiv Srbije pobjedom 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) na startu nokaut faze savladana je Grčka u drami 3.2, zatim je napravljena senzacija pobedom nad Italijom 3:2 u četvrtfinalu, ali je potom Francuska ipak bila bolja sa 3.1. 

Sada ćekamo finale u kome će se sastati Poljska koju predvodi Nikola Grbić i Francuska. Finale počinje od 21 čas.

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Tagovi

Odbojka Finska

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