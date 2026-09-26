Nikola Grbić saznao rivala u finalu Evropskog prvenstva: Ostala još samo jedna prepreka za novo zlato

Reprezentacija Francuske je pobijedila Finsku i zakazala borbu za zlato sa Nikolom Grbićem i Poljskom

Izvor: Alessio Tarpini / Zuma Press / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Poljske vođena Nikolom Grbićem igraće u finalu Evropskog prvenstva, a rival će joj biti Francuska. Finska nije uspjela da pobijedi "trikolore" poslije četiri seta borbe, meč je završen 3:1 ili po setovima 25:17, 18:25, 25:18, 25:15.

Nikola Grbić je obezbijedio 10. medalju za reprezentaciju Poljske, samo će ostati pitanje koje boje će ona biti. Meč za zlato je na programu u subotu od 21 čas u Milanu. Za bronzanu medalju, od 17 časova će se boriti Slovenija i Finska.

Finska je i u meču protiv Srbije pokazala da ima velike ambicije, pa je do sredine prvog seta djelovalo da ćemo gledati uzbudljiv meč. Međutim, "trikolori" su napravili seriju 7:1 koja ih je dovela do vođstva od 14:11, što se ispostavilo kao dovoljna razlika da se prvi set rutinski privede kraju. Ipak, Finska nije posustala, pa je u mini-serijama u drugom setu tražila izjednačenje i recept je bio sjajan, pošto je u tome uspjela.

Međutim, Francuzi su bili neumoljivi. Nakon pada koncentracije u drugom setu u naredna dva su blistali. Serija od 9:1 u trećem setu i vrlo rano napravljena razlika u četvrtom samo su omogućili Francuzima da zakažu duel sa timom Nikole Grbića.

U francuskom timu najbolji su bili Matiz Eno sa 21 poenom i Teo For sa 20. Fince je vodio Noa Martila sa 13, dok je Jonas Jokela imao 12.

Francuska je u grupi D pretrpjela jedini poraz na Evropskom prvenstvu kad je Rumunija slavila sa 3:2, ali je u svim ostalim mečevima bila više nego dominantna. Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

Rezultati polufinala:

POLJSKA – SLOVENIJA 3:0 (25:23, 25:23, 25:18)

FRANCUSKA – FINSKA 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15)

Finale

POLJSKA – FRANCUSKA 21.00

Meč za treće mjesto