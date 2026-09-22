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Borac m:tel i Sloga saznali rivale u EHF Evropskom kupu: Banjalučani idu u Solun, a Dobojlije u Azerbejdžan!

Borac m:tel i Sloga saznali rivale u EHF Evropskom kupu: Banjalučani idu u Solun, a Dobojlije u Azerbejdžan!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometaši banjalučkog Borca i dobojske Sloge saznali su protivnika u drugom kolu EHF Evropskog kupa.

Borac m:tel i Sloga saznali rivale u EHF Evropskom kupu Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Izabranici Mirka Mikića igraće protiv solunskog PAOK-a, a dobojska Sloga će odmjeriti snage sa azerbejdžanskim Kurom, odlučeno je žrijebom!

Izvor: YouTube/EHF Handball/Screenshot

Crveno-plavi su bili povlašteni prilikom današnjeg žrijeba u Beču, za razliku od Dobojlija, a utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Banjalučani će u prvom duelu biti gosti u Solunu, a revanš je u Banjaluci, a takav je plan i u duelu Sloge i azerbejdžanske ekipe. Dobojlije će prvo biti gosti, pa će dočekati rukometaše Kura.

Izvor: YouTube/EHF Handball/Screenshot

PAOK je ekipa koja u svojim redovima ima nekoliko reprezentativaca Egipta, te trojicu Crnogoraca - Igora Arsića, Merisa Bošnjaka i Nebojšu Simovića. 

Ko su protivnici ekipa iz Srbije

Vojvodina - Makabi Rišon Lezijon 

Trimo Trebnje - Dinamo Pančevo 

Tenaks Dobele - Dubočica Leskovac

 Azerbejdžanski Kur je dosad tri puta učestovao u Evropi, a najveći uspjeh im je plasman u treće kolo. Najveći problem ekipi iz Doboja će svakako predstavljati dalek put, pa postoji mogućnost da se timovi dogovore da obje utakmice igraju na istom terenu. 

Tako je bilo u prvom kolu kada su se od Evrope oprostili preostali predstavnici BiH, Vogošća i Konjuh.

Ekipu iz sarajevskog predgrađa je u dvomeču porazio turski Spor Toto, dok je tim iz Živinica pretrpio neuspjeh u okršaju sa rumunskom ekipom Potaisa Turda.

Titulu u EHF Evropskom kupu brani sjevernomakedonski Ohrid, koji će na startu takmičenja igrati protiv Spor Tota iz Turske, koji je eliminisao Vogošću.

(MONDO)

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Rukomet RK Borac RK Sloga Doboj

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