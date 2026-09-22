Ko je Saša Stamenković, bivši golman Crvene zvezde? Leo Mesi ga slao po Mek, nije htio da slavi protiv Partizana

Golman lučanke Mladosti Saša Stamenković brani od 17. godine, a prije tri godine se vratio u srpski fudbal.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji golman Crvene zvezde, a sada član lučanske Mladosti, Saša Stamenković, ostvario se u ulozi oca nakon 17 godina borbe za potomstvo. Njegova supruga Silvija, inače poznata pjevačica, na svet je donijela blizance i to je prelijepa vijest koja je ovog jutra obišla Srbiju. Stamenković ima 41 godinu i još uvijek se bavi profesionalnim fudbalom i jedno je od najprepoznatljivijih lica u Superligi.

Gradio je karijeru od Dubočice, preko Crvene zvezde, Nefčija i Sabaha, da bi se prije tri godine vratio u domaći fudbal i zadužio opremu lučanske Mladosti.

Kakvu karijeru ima Saša Stamenković?

Rođen je u Leskovcu 1985. godine, počeo je da trenira fudbal sa 14 godina. Prvobitno je igrao na poziciji štopera i špica, da bi sa 17 godina postao golman. Prvi profesionalni ugovor je potpisao sa Dubočicom koja se u tom momentu takmičila u Srpskoj ligi Istok. Uslijedila je sezona u u Radničkom iz Kragujevca, a potom prelazi u Napredak iz Kruševca gde se zadržao dvije godine.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Sjajne partije preporučile su ga Crvenoj zcvezdi gdje prelazi 2008. godine. Za beogradske "crveno-bijele" je nastupao u tri sezone i odigrao 94 zvanične utakmice i osvojio Kup Srbije 2010. godine.

U sezoni 2009/10 izabran je u tim idealnih 11 igrača domaćeg prvenstva. Status prvog čuvara mreže izgubio je u proljeće 2011. godine, kada je tadašnji trener Robert Prosinečki odlučio da pruži šansu Bobanu Bajkoviću.

Potom prelazi u Nefči gdje je proveo četiri sezone sa dosta uspjeha. Osvojio dve azerbejdžanske Premijer lige i dva Kupa. Nakon Nefčija je branio je i u Kazahstanu, a 2023. godine se vraća u srpski fudbal.

Bio je u sastavu olimpijske reprezentacije Srbije, koja je neslavno okončala takmičenje u grupi na igrama u Pekingu 2008. godine, ali nije branio ni na jednoj utakmici.

Upoznao Mesija i dobio dres

"Bio sam tada u Napretku, a trener golmana mi je prišao i rekao: 'Saša, ako nastaviš ovako da braniš dobićeš poziv u olimpijsku reprezentaciju'. Nisam imao predstavu kako izgleda fudbal na Olimpijskim igrama. Tada sam izgovorio jednu od svojih najvećih laži rekavši mu da se slažem, a zapravo nisam imao pojma o čemu se radi. Onda se desio poziv Miroslava Đukića, o kome imam izuzetno mišljenje i koji je jedan od najkvalitetnijih trenera sa kojima sam radio", rekao je svojevremeno iskusni golman za "Mozzartsport".

Kako je upoznao Lionela Mesija? "Imao sam sreću da upoznam mnoge divne sportiste tamo. Otac mi je prije polaska rekao da se slikam sa Mesijem, a meni je bilo žao jer kada god bi došao da jede, ljudi bi ga spopadali da se slikaju sa njim. Jednom prilikom sam mu učinio uslugu, jer zbog velike vremenske razlike između Evrope i Kine često smo uveče jeli u Mekdonaldsu, a najčešće sam ja išao u nabavku i za nas i za argentinske i za nigerijske fudbalere pošto smo svi bili smješteni u istoj zgradi. Kada vam stomak zakrči, nema više toga ko je Mesi, ko Augero, Maskerano, tada su svi kao djeca. Meni je bilo simpatično kako su me gledali u Meku kada dođem u dva ujutru i naručim 80 čizburgera, 30 pomfrita i 50 sladoleda. Ko zna šta su ljudi mislili, vjerovatno da ja prodajem sve to van olimpijskog sela".

Vidi opis Ko je Saša Stamenković, bivši golman Crvene zvezde? Leo Mesi ga slao po Mek, nije htio da slavi protiv Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Uspio je dobije uspomenu za sva vremena. "Poslije utakmice sa Argentinom sam vidio da je Mesi svoj dres dao Kobiju Brajantu koji je bio na tribinama. Ja sam svoj razmjenio sa golmanom Serhijom Romerom, ali sam se poslije ipak slikao sa Mesijem. Čekao sam ga dok je pričao sa novinarima, a cijeli autobus je čekao mene i kada je to primijetio, prekinuo je izjavu, došao do mene da se slikamo i pozdravimo i vratio se novinarima. Bila je to zahvalnost što sam išao umjesto njega u Mek da ne mora i tamo da se slika dva sata sa ljudima".

Respekt prema Partizanu

Izvor: MN PRESS

Mladost iz Lučana je savladala Partizan sa 3:1 na startu sezone, a nakon toga je usledila prava bura u Humskoj. Iako je tri sezone nosi dres Zvezde i crno-bijele gleda kao velike rivale, nije dozvolio da ga ponese situacija.

"Prije svega želim da kažem da sada nije vrijeme za priču i kritiku upućenu Partizanu, već za podršku i poštovanje. Ako smo mi mogli da pobijedimo Partizan 3:1, može i Partizan da pobijedi Hetafe u četvrtak što im ja želim", rekao je Saša Stamenković za "Telegraf" poslije utakmice.

"Imaju dosta dobrih individualaca. Saša Ilić je pravi trener za Partizan u ovom momentu, samo im treba vremena, strpljenja i da više vjeruju u sebe, a sve ostalo će doći, pa možda već i u četvrtak protiv Hetafea", dodao je on.

Nije dozvolio da ga ponese atmosfera, ima dovoljno iskustva da se ne kompromituje u ovoj fazi karijere, iako je po prvi put u karijeri slavio pobjedu protiv crno-bijelih.

"Samo mi je jedno bilo bitno - da se što prije sklonim sa terena jer sam ranije imao loša iskustva. Nije bilo lako svih ovih godina, trpiti kritike na svoj račun da nemam pobjedu protiv Partizana. Tako da mi dosta znači lično, ali mi je još draže zbog ekipe", rekao je Stamenković.

Priča koja je dirnula Srbiju

Izvor: Instagram printscreen / silvijanedeljkovic

Priča Saše i Silvije je ujedinila Srbiju, od momenta kada su saznali da će postati roditelji javno su govorili o svojoj borbi i postali inspiracija mnogima koji imaju slične probleme. Čak 17 godina su se borili za potomstvo, a Sašina rečenica: "Ja ne bih otišao ni da mi nikada ne rodi dijete" je najjači utisak njihove ljubavne priče i istrajnosti da postanu roditelji..

"Ona je bila spremna da žrtvuje sebe do krajnjih granica. To se vidi samo u Bibliji kada se Sara žrtvuje za Avrama, a Bog joj kaže: 'Sljedeće godine u ovo vreme ćeš dobiti sina!'. Opet moram da kažem, muževi brinite za svoje žene, budite uz njih... - bile su riječi Saše Stamenkovića u intervjuu za Sportal, a njegove i Silvijine riječi su oduševile Srbiju, a cijela priča je ujedinila naciju", rekao je Saša kada je saznao da će biti otac.

Silvija je sve vrijeme bila uz njega, pratila ga je tokom inostranih angažmana, da bi najsrećnije vijesti dočekali u Lučanima.

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(MONDO)