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Memorijal "Mladen Žižović" predstojećeg vikenda: Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

Memorijal "Mladen Žižović" predstojećeg vikenda: Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Prvi Memorijal igraće se 26. i 27. septembra.

Memorijal Mladen Žižović ko učestvuje Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Kao što je MONDO ranije i najavio, Fudbalski klub Radnik organizovaće predstojećeg vikenda prvi Memorijal "Mladen Žižović".

Ovaj turnir se održava u znak sjećanja na bivšeg igrača i trenera bijeljinskog kluba koji je iznenada preminuo 3. novembra prošle godine, u 45. godini, od posljedica srčanog udara u Lučanima, na utakmici njegovog Radničkog 1923 protiv domaće Mladosti.

Uz Bijeljince, na premijernom Memorijalu "Mladen Žižović" nastupiće i fudbaleri Borca, kluba sa kojim je Žižović kao trener ostvario istorijski uspjeh plasiravši se u osminu finala Konferencijske lige. Igraće, takođe, i mostarski Zrinjski, sa kojim je kao igrač osvojio Premijer ligu i Kup BiH, kao i novosadska Vojvodina.

Prvog dana vikenda igraju se polufinalni mečevi, dok se u nedjelju igraju utakmice za plasman.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mladen Žižović fudbal FK Borac FK Radnik Bijeljina FK Vojvodina HŠK Zrinjski

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