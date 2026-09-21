Matej Gaštarov iz Crvene zvezde odlučio je da igra za reprezentaciju Severne Makedonije iako je imao poziv Srbije.

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Fudbalski savez Srbije (FSS) probao je da ubijedi Mateja Gaštarova da obuče dres "orlova", ali od toga ipak neće biti ništa. Mladi i talentovani fudbaler Crvene zvezde, koji je "eksplodirao" po dolasku Alberta Rijere u Zvezdu, ipak je odlučio da igra za zemlju u kojoj je rođen.

Tokom septembra će Matej Gaštarov i zvanično debitovati za reprezentaciju Sjeverne Makedonije u koju ga je za utakmice Lige nacija prvi put pozvao selektor Goce Sedolski - i prema najavama odmah želi da ga stavi u prvih 11.

Vidi opis Matej Gaštarov iz Crvene zvezde "odjavio" Srbiju: "Od malih nogu sanjam samo ovaj dres" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Ovaj trenutak sam sanjao još kao dijete, veoma sam srećan i svakako očekujem i da zaigram", rekao je Matej Gaštarov za "Sloboden pečat" iz Sjeverne Makedonije i potom je dodao: "Odlično sam prihvaćen, kao što sam i očekivao. Radio sam mnogo na sebi, stigao sam i do prvog tima Crvene zvezde, a sada i do seniorske reprezentacije".

Vidjeli smo da je Rijera "miksovao" sa Gaštarovim od njegovog debija u Zvezdi, tako da je igrao i kao zadnji vezni i kao štoper, a mladom fudbaleru je svejedno gdje će igrati: "Spreman sam da igram na bilo kojoj poziciji, da ispunim svaki zadatak trenera. Vjerovao sam u sebe, možda nisam očekivao da ću u jednom mjesecu debitovati i za prvi tim Crvene zvezde i za reprezentaciju, ali spreman sam za izazove".

Matej Gaštarov (19, 190 cm) je ponikao u mlađim kategorijama Vardara i Mineralca, a u Zvezdu je došao 2024. godine. Do sada je odigrao sedam mečeva za prvi tim i zabilježio je jednu asistenciju.

Makedonija je inače u grupi sa Švajcarskom, Slovenijom i Škotskom u Ligi nacija, a prvi duel je sa četvrtfinalistom Svjetskog prvenstva koji dolazi u Skoplje bez Granita Džake.

"U subotu očekujem pobjedu. Da odigramo maksimalno, da ostavimo srce na terenu za ovaj dres. Uvijek idemo na pobedu, bez obzira na to ko nam je protivnik. Poštujemo sve protivnike, ali mi imamo svoje kvalitete i svakako da idemo na pobjedu", kazao je Gaštarov.

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(MONDO)