Vezni fudbaler Crvene zvezde Matej Gaštarov najveće je otkriće Alberta Rijere, koji mu je ukazao puno poverenje i za to mu je vraćeno sjajnim partijama mladog reprezentativca Sjeverne Makedonije.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Partizan (2:1) u Superligi Srbije, a jedan od fudbalera koji su obilježili meč je i talentovani vezni igrač Matej Gaštarov (19) koji je na terenu proveo svih 90 minuta. "Novi Rade Krunić", kako je jednom prilikom rekao Albert Rijera, bio je odličan na svim dijelovima terena, pa je učestvovao u pokretanju napada iz posljednje linije i iznudio penal pred golom rivala.

Tako je meč protiv Partizana poslužio mladom fudbaleru da nastavi "medeni mjesec" tokom kojeg je potpuno promijenio svoju ulogu u prvom timu Crvene zvezde. Nakon što ga je Dejan Stanković pohvalio tokom pripremnog perioda, Gaštarov je "nestao" sa scene i ubrzo se našao u grupi igrača na koje se ne računa. Ti momci trenirali su odvojeno od ostatka tima, na terenu koji se nalazi pored parkinga u blizini svlačionica.

Vidi opis Rijera na parkingu našao "novog Radeta Krunića": Odmah je postao najveći projekat Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Sve se promijenilo kada je Dejan Stanković podnio ostavku, a Crvena zvezda angažovala Alberta Rijeru. Španski stručnjak je odmah istakao da niko nije otpisan i da će svi imati šansu da se dokažu, što je Matej Gaštarov veoma ozbiljno shvatio. Na Rijerine tri utakmice u Superligi odigrao je svih 270 minuta za Zvezdu, a na terenu je izgledao kao da je već iskusan fudbaler.

U samo nekoliko nedjelja Gaštarov je od otpisanog fudbalera koji nije u prvom planu stigao do jedne od glavnih uloga na meču protiv Partizana. Na mjesto startera u Crvenoj zvezdi nadovezao se poziv seniorske reprezentacije Sjeverne Makedonije, koja vjerovatno želi da se već u septembru "obezbijedi", odnosno da spriječi Gaštarova da u budućnosti razmišlja o dresu srpske reprezentacije.

Iako je do dolaska Alberta Rijere imao samo 15 mečeva u seniorskom fudbalu, Matej Gaštarov bi uskoro mogao da debituje za nacionalni tim svoje zemlje. I da se razumijemo - to je u potpunosti u skladu sa očekivanjima koje su crveno-bijeli imali od njega kada su ga doveli, kada je debitovao kod Vladana Milojevića ili kad je poslat u čačanski Borac da se tokom proljećnog dijela prethodne sezone privikne na seniorski fudbal. Pitanje je samo da li su u Crvenoj zvezdi mislili da talentovani vezni fudbaler može ovako brzo od igrača sa kraja klupe do glavne uloge!

U anketi koju je Crvena zvezda za svoje društvene mreže sprovela među prvotimcima, Matej Gaštarov je proglašen za najboljeg pojedinca meča protiv Partizana. Bilo ga je po cijelom terenu, igrao je kao da mu je sasvim prirodno da na svojim leđima ponese cijeli tim kojeg je već u 55. sekundi "presjekao" gol najvećeg rivala. Rekao je Albert Rijera da je Rade Krunić "naša smirenost", ističući tako značaj osvajača Serije A sa Milanom za igru Crvene zvezde, ali... Ako je prije samo nekoliko nedjelja istakao da je Gaštarov "novi Krunić", onda je jasno kakvo mišljenje Španac ima o Gaštarovu, fudbaleru koji bi u Beogradu mogao da mu postane ljubimac.

Vidi opis Rijera na parkingu našao "novog Radeta Krunića": Odmah je postao najveći projekat Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Upravo je povreda Radeta Krunića u drugom dijelu meča napravila određene probleme Zvezdi. Izgubio se dio mirnoće na sredini terena jer Mahmudu Bađo ipak nije igrač u toj klasi, a Gaštarov je postajao sve umorniji kako je vrijeme odmicalo. Ipak, Zvezda je sačuvala prednost i osvojila tri boda. Nije mogla da sačuva Krunića, koji će propustiti narednih mjesec dana zbog povrede.

To znači da se sada otvara još veći prostor za Mateja. Talentovani fudbaler Crvene zvezde imaće priliku da se ustali u postavi tokom napornog ritma u kojem će se igrati četiri meča u roku od desetak dana, pa da nakon toga prepun samopouzdanja ode na okupljanje reprezentacije Sjeverne Makedonije. Poslije toga bi moglo da ga sačeka mjesto startera i za okršaj protiv Lugana u Konferencijskoj ligi, jer će Krunić možda propustiti i prvi evropski meč tokom jeseni.

Krajem maja 2026. godine, Matej Gaštarov se kao pozajmljeni fudbaler u Borcu iz Čačka borio za opstanak u Prvoj ligi Srbije. U oktobru 2026. godine mogao bi da bude starter na evropskom meču Crvene zvezde, nakon debitantskog nastupa za reprezentaciju. To su baš krupni koraci za momka iz Skoplja.

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